Топ-5 производителей смартфонов, за которыми стоит следить в 2025 году (видео)

Некоторые из крупных производителей смартфонов в ближайшем будущем предложат большой выбор, а некоторые — поменяют свою позицию на рынке.

Вот некоторые возможные сценарии, по которым пойдут крупные производители гаджетов — Samsung, Google, Motorola, OnePlus, Apple. Об развитии событий пишет Android Police.

Samsung предложит самый большой ассортимент

Samsung продолжает доминировать на рынке Android, постоянно поставляя хорошие телефоны в разных ценовых категориях. Ожидается, что флагманская серия Samsung Galaxy S25 появится в начале года, и слухи указывают на улучшения в таких основных областях, как технология камеры, время работы батареи и качество дисплея. Тонкий вариант ожидается позже в этом году. В бюджетном сегменте ожидается обновление почтенного Samsung A15, а новый A16 уже появился в некоторых странах.

Google станет пионером в области интеграции ИИ и фотографии

Мы можем ожидать, что Google продолжит расширять границы вычислительной фотографии и интеграции ИИ. Ходят слухи, что Google изучает более продвинутую технологию датчиков для серии Pixel 10, потенциально включив более крупные датчики или новые конструкции линз для улучшения качества изображения и производительности при слабом освещении.

Motorola будет развивать свою нишу общего назначения

Motorola вернулась на рынок смартфонов, сосредоточившись на доступности и широком наборе функций общего назначения, таких как поддержка двух SIM-карт и международная совместимость. Ожидается, что компания выпустит новые устройства в линейках Moto G и Moto Edge в течение 2025 года, вероятно, предлагая конкурентоспособные функции по разным ценам.

Также стоит следить за тем, куда Motorola пойдет со своими складными устройствами более высокого класса, категория переживает зарождающееся, но неопределенное возрождение.

OnePlus будет конкурировать еще напористее

OnePlus заслужил репутацию компании, предлагающей характеристики флагманского уровня по конкурентоспособным ценам, но она не является крупным игроком в Соединенных Штатах. Серия OnePlus 13 была запущена в Китае в конце октября 2024 года, но рынку США, вероятно, придется подождать до начала 2025 года.

Похоже, у OnePlus нет текущих розничных соглашений с каким-либо крупным американским оператором, и это проблема. Поскольку нам нужно больше разнообразия на рынке смартфонов США, мы надеемся, что OnePlus отдаст ему приоритет в 2025 году.

Apple сделает ставку на камеры и дизайн

Apple сохраняет преданных поклонников и репутацию производителя премиальных смартфонов, уделяя особое внимание пользовательскому опыту и дизайну. Ожидается, что серия iPhone 17 выйдет в сентябре 2025 года. Ходят слухи об улучшениях камеры и новой тонкой модели с более тонким дизайном.

Ранее мы писали о лучших смартфонах с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.