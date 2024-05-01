В Україні затримали банду, яка продавала кримінальникам "трофейну" російську зброю (фото)

Продавці отримували зброю та боєприпаси з місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту. "Товар" запаковували в коробки від побутової техніки та відправляли покупцю поштою.

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У Києві та Львові на гарячому було затримано двох організаторів банди "чорних зброярів", які намагалися продати кримінальникам партію російських снайперських гвинтівок. Ще п'ятьох осіб було затримано в Сумській, Одеській, Миколаївській і Харківській областях. Про це інформують у пресцентрі СБ України.

У затриманих було вилучено 59 бойових гранат, понад десяток автоматів Калашникова, а також протипіхотні міни та кулемети.

За наявними даними, зброю та боєприпаси для продажу підозрювані діставали з місць, де колись велися бойові дії.

Засоби ураження зберігалися в сховищах на території власних домоволодінь чи гаражних кооперативів.

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Слідство встановило, що фігуранти шукали клієнтів на зброю через власні зв’язки в кримінальному середовищі та викладали свої пропозиції на спеціалізованих інтернет-платформах із продажу озброєнь.

Отримавши замовлення на "товар", підозрювані пакували його в коробки з-під побутової техніки та відправляли адресату звичайною поштою.

Під час обшуку у сховках було виявлено 28 бойових пістолетів системи Макарова й ТТ, понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова, 3 пістолети-кулемети й майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.

Фото: СБУ

Двом організаторам, які перебувають під вартою, вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Фокус досліджував, скільки вибухівки могло потрапити на чорний ринок після початку війни в Україні.