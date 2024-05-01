В Украине задержали банду, которая продавала уголовникам "трофейное" российское оружие (фото)

Продавцы получали оружие и боеприпасы из мест бывших боестолкновений вблизи линии фронта. "Товар" запаковывали в коробки от бытовой техники и отправляли покупателю по почте.

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В Киеве и Львове "на горячем" были задержаны два организатора банды "черных оружейников", которые пытались продать уголовникам партию российских снайперских винтовок. Еще пять человек были задержаны в Сумской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях. Об этом информируют в пресс-центре СБ Украины.

У задержанных было изъято 59 боевых гранат, более десятка автоматов Калашникова, а также противопехотные мины и пулеметы.

По имеющимся данным, оружие и боеприпасы для продажи подозреваемые "доставали" из мест, где когда-то велись боевые действия.

Средства поражения хранились в хранилищах на территории собственных домовладений или гаражных кооперативов.

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Следствие установило, что фигуранты искали клиентов на оружие через собственные связи в криминальной среде и выкладывали свои предложения на специализированных интернет-платформах по продаже вооружений.

Получив заказ на "товар", подозреваемые паковали его в коробки из-под бытовой техники и отправляли адресату обычной почтой.

Во время обыска в тайниках было обнаружено 28 боевых пистолетов системы Макарова и ТТ, более 10 снайперских винтовок Драгунова, 3 пистолета-пулемета и почти 3,5 тыс. патронов различного калибра.

Фото: СБУ

Двум организаторам, которые находятся под стражей, уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре прошлого года Фокус исследовал, сколько взрывчатки могло попасть на "черный рынок" после начала войны в Украине.