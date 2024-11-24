Найкращі бюджетні смартфони 2024: моделі з оптимальним балансом ціни та якості (відео)

Серед недорогих смартфонів: Google Pixel 8A, Motorola Moto G Power 5G, iPhone 14, OnePlus 12R, Samsung Galaxy A03S, Motorola Moto G 5G, Google Pixel 8A, TCL 50 XL 5G, Samsung Galaxy A15 5G, iPhone SE.

За ціною до 500 доларів відмінну якість подарують флагмани від Google, Motorola, Samsung, OnePlus, Apple. Добірку доступних телефонів на iOS і Android створив ресурс CNET.

Google Pixel 8А

Pixel 8A настільки хороший, що робить звичайний Pixel 8 майже неактуальним. Він має так багато спільного зі своїм дорожчим побратимом, від його набору функцій на базі ШІ, таких як Circle to Search, до його крутої естетики та потужного процесора Tensor G3, що важко зрозуміти, чому хтось купить Pixel 8 замість цього.

Телефон Google Pixel 8А

Характеристики:

Відмінна камера.

7 років оновлень програмного забезпечення.

Багато з тих самих функцій, що й у Pixel 8.

Хороший час роботи батареї.

Motorola Moto G Power 5G

Motorola Moto G Power 5G — найуніверсальніший варіант у цьому огляді, що пропонує бездротове заряджання, екран з високою частотою оновлення 120 Гц, Google Pay для безконтактних платежів і фантастичний дизайн з веганської шкіри. Додайте до цього камеру, яка робить пристойні фотографії в яскравому оточенні, і процесор, здатний виконувати більшість повсякденних завдань. Телефоном приємно користуватися, не перевантажуючи себе додатковими наворотами, які є в більш дорогих телефонах.

Motorola Moto G Power 5G

Характеристики:

NFC/Google Pay

Хороший час роботи батареї

Бездротове заряджання

Поєднання клавіш Moto

iPhone 14

За $599, iPhone 14 — чудова покупка і надійне оновлення, особливо після 11 або старішої моделі. Є дві моделі: 6,1-дюймовий iPhone 14 і 6,7-дюймовий iPhone 14 Plus, ціна на який зазвичай починається з $699. Обидва телефони ідентичні, і вирішальним фактором насправді є розмір екрана та акумулятора, а також ціна.

iPhone 14 і 14 Plus мають тривалий час автономної роботи, високу продуктивність, чудову міцність і чудові камери, а також функції безпеки, такі як виявлення зіткнень і екстрений виклик SOS через супутник.

Смартфон iPhone 14

Характеристики:

Основна камера хороша

Автофокус робить селфі краще

Покращена ремонтопридатність вітається

Режим дії — плавний.

OnePlus 12R

OnePlus 12R за 500 доларів, можливо, не найкращий телефон з доступних на ринку за цю ціну, але він пропонує солідну загальну продуктивність за свою розумну ціну. Його процесор старого покоління все ще має достатню потужність для ігор, його налаштування камери хороші для звичайних фотографів, і він має такий самий дизайн, як і його більш преміальний побратим.

Смартфон OnePlus 12R Фото: Скриншот

Характеристики:

Доступна ціна

Стабільна загальна продуктивність

Хороший час роботи батареї

Samsung Galaxy A03S

Galaxy A03S від Samsung за $160 (£126, приблизно AU$244) містить у собі чудові функції і може підійти тим, кому потрібен дешевий телефон, який може впоратися з основними завданнями. 6,5-дюймовий екран телефону, обмежений роздільною здатністю 720p, чудово підходить для читання новин, перегляду відео та ігор.

Незважаючи на деяку затримку продуктивності під час нашого огляду, телефон хороший у багатозадачності. Крихітні 32 ГБ пам'яті можуть швидко заповнитися, тому, але можна розширити пам'ять за допомогою карти microSD.

Смартфон Samsung Galaxy A03s

Характеристики:

3 ГБ оперативної пам'яті допомагають телефону виконувати кілька завдань одночасно

Синій варіант кольору

Включає сканер відбитків пальців

Motorola Moto G 5G

Motorola Moto G 5G за $200 2024 року вийшов сенсацією. Телефон зберіг багато особливостей своєї дорожчої моделі $250 2023 року, як-от екран із частотою оновлення 120 Гц і два динаміки.

Moto G 5G також має покращений дизайн і функціональність із новим зовнішнім виглядом із веганської шкіри та NFC для безконтактних платежів. А його камери можуть робити фотографії з пристойною точністю передачі кольору, незважаючи на м'які деталі.

Motorola Moto G 5G

Характеристики:

Дизайн з веганської шкіри

NFC для безконтактних платежів

Гідні камери за свою ціну

Google Pixel 7A

Бюджетний телефон Google зробив крок уперед у 2023 році з Pixel 7A, який пропонує багато з тих самих переваг, що й Pixel 7, але за нижчою ціною. Як і Pixel 7, Pixel 7A працює на процесорі Tensor G2 від Google, що означає, що він має багато з тих самих функцій редагування фотографій і перекладу мов, що і його дорожчий побратим.

64-мегапіксельна камера Pixel 7A також робить чудові фотографії, які за якістю змагаються з Pixel 7.

Google Pixel 7A

Характеристики:

Відмінна камера за свою ціну

Привабливий дизайн

Бездротове заряджання, розблокування за обличчям і висока частота оновлення

TCL 50 XL 5G

TCL 50 XL 5G включає в себе вражаючу кількість специфікацій за $160. Це один із найдешевших телефонів, які я бачив досі, який містить дисплей із частотою оновлення 120 Гц і NFC для Google Pay і безконтактних платежів. Він також включає в себе 6 ГБ пам'яті, що дозволило телефону легко справлятися з багатозадачністю під час мого тестування. Але TCL 50 XL 5G демонструє компроміси через свою низьку ціну.

TCL 50 XL 5G

Характеристики:

Відмінний екран за 160 доларів

Підтримка NFC для Google Pay

Гідна багатозадачність за цю ціну

Samsung Galaxy A15 5G

Galaxy A15 5G від Samsung за $200 — це простий вибір для тих, хто хоче купити телефон, який прослужить довгі роки. Samsung надає йому чотири роки оновлень програмного забезпечення та п'ять років підтримки безпеки, що в цьому ціновому діапазоні не має собі рівних.

Крім того, телефон підтримує дротову зарядку потужністю 25 Вт, яка в моєму тестуванні змогла зарядити половину його великої батареї ємністю 5000 мАг з нуля за 30 хвилин.

Samsung Galaxy A15 5G Фото: Samsung

Характеристики:

Чудове програмне забезпечення та підтримка безпеки

Дротова зарядка потужністю 25 Вт

Привабливий варіант кольору Light Blue

Apple iPhone SE

iPhone SE за $429 — це суміш старого дизайну з новітніми функціями смартфона, включно з чипом Apple A15 Bionic і підтримкою 5G. Це також один із небагатьох телефонів на ринку, який містить менший, 4,7-дюймовий екран. Саме цей ретро-дизайн може бути тим, що вам найбільше подобається або не подобається в цьому телефоні.

iPhone SE

Характеристики:

Доступний

Кнопка "Додому" і Touch ID FTW

Хороший час роботи батареї

Камера знімає хороші фотографії та відео

Раніше ми писали, що Samsung випустить нові смартфони з функціями, які iPhone не може перевершити. Телефони Samsung Galaxy Flip 6 і Fold 6 отримають такий ШІ-функціонал, про який Apple може тільки мріяти.