Лучшие бюджетные смартфоны 2024: модели с оптимальным балансом цены и качества (видео)

Среди недорогих смартфонов: Google Pixel 8A, Motorola Moto G Power 5G, iPhone 14, OnePlus 12R, Samsung Galaxy A03S, Motorola Moto G 5G, Google Pixel 8A, TCL 50 XL 5G, Samsung Galaxy A15 5G, iPhone SE.

По цене до 500 долларов отличное качество подарят флагманы от Google, Motorola, Samsung, OnePlus, Apple. Подборку доступных телефонов на iOS и Android создал ресурс CNET.

Google Pixel 8А

Pixel 8A настолько хорош, что делает обычный Pixel 8 почти неактуальным. Он имеет так много общего со своим более дорогим собратом, от его набора функций на базе ИИ, таких как Circle to Search, до его крутой эстетики и мощного процессора Tensor G3, что трудно понять, почему кто-то купит Pixel 8 вместо этого.

Телефон Google Pixel 8А

Характеристики:

Отличная камера.

7 лет обновлений программного обеспечения.

Многие из тех же функций, что и у Pixel 8.

Хорошее время работы батареи.

Motorola Moto G Power 5G

Motorola Moto G Power 5G — самый универсальный вариант в этом обзоре, предлагающий беспроводную зарядку, экран с высокой частотой обновления 120 Гц, Google Pay для бесконтактных платежей и фантастический дизайн из веганской кожи. Добавьте к этому камеру, которая делает приличные фотографии в ярком окружении, и процессор, способный выполнять большинство повседневных задач. Телефоном приятно пользоваться, не перегружая себя дополнительными наворотами, которые есть в более дорогих телефонах.

Motorola Moto G Power 5G

Характеристики:

NFC/Google Pay

Хорошее время работы батареи

Беспроводная зарядка

Сочетания клавиш Moto

iPhone 14

За $599, iPhone 14 — отличная покупка и надежное обновление, особенно после 11 или более старой модели. Есть две модели: 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus, цена на который обычно начинается с $699. Оба телефона идентичны, и решающим фактором на самом деле является размер экрана и аккумулятора, а также цена.

iPhone 14 и 14 Plus имеют длительное время автономной работы, высокую производительность, отличную прочность и замечательные камеры, а также функции безопасности, такие как обнаружение столкновений и экстренный вызов SOS через спутник.

Смартфон iPhone 14

Характеристики:

Основная камера хорошая

Автофокус делает селфи лучше

Улучшенная ремонтопригодность приветствуется

Режим действия — плавный.

OnePlus 12R

OnePlus 12R за 500 долларов, возможно, не лучший телефон из доступных на рынке за эту цену, но он предлагает солидную общую производительность за свою разумную цену. Его процессор старого поколения все еще обладает достаточной мощностью для игр, его настройки камеры хороши для обычных фотографов, и у него такой же дизайн, как у его более премиального собрата.

Cмартфон OnePlus 12R Фото: Скриншот

Характеристики:

Доступная цена

Стабильная общая производительность

Хорошее время работы батареи

Samsung Galaxy A03S

Galaxy A03S от Samsung за $160 (£126, примерно AU$244) включает в себя отличные функции и может подойти тем, кому нужен дешевый телефон, который может справиться с основными задачами. 6,5-дюймовый экран телефона, ограниченный разрешением 720p, отлично подходит для чтения новостей, просмотра видео и игр.

Несмотря на некоторую задержку производительности во время нашего обзора, телефон хорош в многозадачности. Крошечные 32 ГБ памяти могут быстро заполниться, поэтому, но можно расширить память с помощью карты microSD.

Смартфон Samsung Galaxy A03s

Характеристики:

3 ГБ оперативной памяти помогают телефону выполнять несколько задач одновременно

Синий вариант цвета

Включает сканер отпечатков пальцев

Motorola Moto G 5G

Motorola Moto G 5G за $200 2024 года вышел сенсацией. Телефон сохранил многие особенности своей более дорогой модели $250 2023 года, такие как экран с частотой обновления 120 Гц и два динамика.

Moto G 5G также имеет улучшенный дизайн и функциональность с новым внешним видом из веганской кожи и NFC для бесконтактных платежей. А его камеры могут делать фотографии с приличной точностью цветопередачи, несмотря на мягкие детали.

Motorola Moto G 5G

Характеристики:

Дизайн из веганской кожи

NFC для бесконтактных платежей

Достойные камеры за свою цену

Google Pixel 7A

Бюджетный телефон Google сделал шаг вперед в 2023 году с Pixel 7A, который предлагает многие из тех же преимуществ, что и Pixel 7, но по более низкой цене. Как и Pixel 7, Pixel 7A работает на процессоре Tensor G2 от Google, что означает, что он имеет многие из тех же функций редактирования фотографий и перевода языков, что и его более дорогой собрат.

64-мегапиксельная камера Pixel 7A также делает отличные фотографии, которые по качеству соперничают с Pixel 7.

Google Pixel 7A

Характеристики:

Отличная камера за свою цену

Привлекательный дизайн

Беспроводная зарядка, разблокировка по лицу и высокая частота обновления

TCL 50 XL 5G

TCL 50 XL 5G включает в себя впечатляющее количество спецификаций за $160. Это один из самых дешевых телефонов, которые я видел до сих пор, который включает в себя дисплей с частотой обновления 120 Гц и NFC для Google Pay и бесконтактных платежей. Он также включает в себя 6 ГБ памяти, что позволило телефону легко справляться с многозадачностью во время моего тестирования. Но TCL 50 XL 5G демонстрирует компромиссы из-за своей низкой цены.

TCL 50 XL 5G

Характеристики:

Отличный экран за 160 долларов

Поддержка NFC для Google Pay

Достойная многозадачность за эту цену

Samsung Galaxy A15 5G

Galaxy A15 5G от Samsung за $200 — это простой выбор для тех, кто хочет купить телефон, который прослужит долгие годы. Samsung предоставляет ему четыре года обновлений программного обеспечения и пять лет поддержки безопасности, что в этом ценовом диапазоне не имеет себе равных.

Кроме того, телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт, которая в моем тестировании смогла зарядить половину его большой батареи емкостью 5000 мАч с нуля за 30 минут.

Samsung Galaxy A15 5G Фото: Samsung

Характеристики:

Превосходное программное обеспечение и поддержка безопасности

Проводная зарядка мощностью 25 Вт

Привлекательный вариант цвета Light Blue

Apple iPhone SE

iPhone SE за $429 — это смесь старого дизайна с новейшими функциями смартфона, включая чип Apple A15 Bionic и поддержку 5G. Это также один из немногих телефонов на рынке, который включает в себя меньший, 4,7-дюймовый экран. Именно этот ретро-дизайн может быть тем, что вам больше всего нравится или не нравится в этом телефоне.

iPhone SE

Характеристики:

Доступный

Кнопка "Домой" и Touch ID FTW

Хорошее время работы батареи

Камера снимает хорошие фотографии и видео

Ранее мы писали, что Samsung выпустит новые смартфоны с функциями, которые iPhone не может превзойти. Телефоны Samsung Galaxy Flip 6 и Fold 6 получат такой ИИ-функционал, о котором Apple может только мечтать.