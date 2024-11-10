Адвокаты Puff Daddy потерпели неудачу в суде: детали

Защита Шона Комбса настаивала на том, чтобы судья запретил потенциальным свидетелям в деле музыкального магната озвучивать досудебную информацию о нем в СМИ и на телевидении.

Федеральный судья Арун Субраманян, курирующий дело Шона "Дидди" Комбса о рэкете и торговле людьми в сексуальных целях, отклонил ходатайство адвокатов рэпера Марка Агнифило и Тони Джерагоса о запрете разглашения информации его жертвам и их адвокатам, постановив, что требование "беспрецедентно" и "необоснованно", сообщает CNN.

Команда Комбса ходатайствовала о запрете на разглашение информации, чтобы помешать потерпевшим и их юристам выступать публично после того, как было подано более десятка гражданских исков, обвиняющих Комбса в сексуальном насилии, и после интервью в СМИ Кортни Бриджесса, бывшего друга музыканта.

По словам Субраманяна, он уравновешивает право Комбса на справедливый суд с правами его предполагаемых жертв, предусмотренными Первой поправкой.

"Не все предполагаемые жертвы будут участниками этого дела, и полное ограничение их высказываний заставит замолчать людей, которые, возможно, никогда не будут иметь никакого отношения к разбирательству здесь. И в любом случае, менее ограничительные альтернативы должны быть рассмотрены и отклонены, прежде чем налагать ограничение на высказывания", – говорится в постановлении судьи.

В своем интервью Берджесс поведал публике, что видел кадры, где двое мужчин-звезд, будучи несовершеннолетними, "преследовались" на вечеринках. Видео ему якобы попалось на флешке, которую хранила покойная бывшая девушка Комбса, Ким Портер, умершая в 2018 году. Он добавил, что "все" звезды, зафиксированные камерой, по-видимому, находились под воздействием наркотиков или алкоголя.

В свою очередь Комбс, против которого готовы подать иски минимум 120 человек, опровергает все обвинения, в том числе насилие над несовершеннолетними, называя их "абсолютно ложными".

Это – не первая неудача защиты P. Diddy. Ранее они дважды просили выпустить их клиента под залог в $50 миллионов и заявляли, что условия в центре заключения Metropolitan, где он находится, затрудняют подготовку к суду. Кроме того, Комбс боится, что его отравят, и недоволен едой в тюрьме.

Субраманьян – третий судья в деле, которое заставило Голливуд напрячься. В освобождении под залог музыканту отказал сначала мировой судья, потому судья, назначенный на это дело. Позже он взял самоотвод.

Против того, чтобы дать Комбсу возможность выйти из тюрьмы, категорически выступают прокуроры. Они утверждают, что Комбс представляет физическую угрозу для свидетелей и потерпевших и занимается подкупом свидетелей, контактируя с определенными лицами, связанными с делом.

Ранее Фокус писал, что мать Шона "Дидди" Комбса попросила общественность не клеветать на ее сына, арестованного 16 сентября, а его дети поздравили отца с 55-летием, которое он провел в тюрьме.