Адвокат Puff Daddy рассказал о "самой тяжелой части" жизни рэпера за решеткой

Марк Агнифило пожаловался, что его клиенту не нравится питание в федеральной тюрьме.

Related video

Марк Агнифило, адвокат арестованного 16 сентября рэпера Шона Комбса, он же Puff Daddy, заявил, что его клиенту не нравится еда в Бруклинском центре заключения, и это для него – "самое сложное", пишет The Post.

Для первой трапезы в тюрьме музыкант, который очень боится отравления, мог выбрать шведские фрикадельки или бургер с черной фасолью, согласно меню питания MDC Brooklyn. В столовой для заключенных есть яичная лапша, салат из овощей с заправкой в ​​качестве гарнира.

В будни в обед подают гамбургеры, запеченную рыбу или тако с говядиной, а яичницу и печенье — по выходным. Меню на ужин включает куриный фахитас, пасту и ростбиф. Кроме того, в тюрьме подают чечевицу, тофу и печеную фасоль.

Утро Комбса за решеткой начинается ровно в 6:00 утра по восточному времени с завтрака, состоящего из хлопьев, фруктов, тостов и торта. Обед подается в 11:00 утра по восточному времени, а ужин раздается после подсчета персонала в 4 часа.

Ранее Агнифило прославился тем, что объяснил наличие 1000 бутылок детского маста и смазки, найденных в домах Комбса во время рейда ФБР, "оптовой закупкой" в Costco.

"Я не думаю, что их было 1000. Я думаю, что это было много. Я имею в виду, что Costco находится прямо по улице. Я думаю, американцы покупают оптом, как мы знаем".

Гигант розничной торговли быстро опроверг его обвинения, заявив, что ни в одном из филиалов компании в США нет детского масла.

Комбс был арестован и обвинен по трем пунктам в сговоре с целью рэкета, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации с применением силы, мошенничестве или принуждении и перевозке для занятия проституцией. Прокуроры утверждают, что он перевозил секс-работниц через границы штатов и заставлял женщин участвовать в "увеселительных мероприятиях" с мужчинами-проститутками, а иногда записывал их взаимодействие для шантажа.

Суд по делу рэпера назначен на 5 мая 2025 года. Судья дважды отклонил прошение адвокатов артиста о выходе их клиента под залог в $50 миллионов, но они подали уже третью апелляцию.

Кроме того, юридическая команда Комбса обвинила правительство в утечке в сеть видео 2016 года, где Puff Daddy избивал свою девушку Кэсси Вентуру в отеле.

Ранее Фокус писал, что гости вечеринок Комбса начали платить своим жертвам в рамках досудебного урегулирования. Адвокат Тони Бузби сказал, что есть список селебрити, соучастников рэпера, который будет озвучен после проверки информации.