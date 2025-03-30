Это не семена: люди были в шоке, когда узнали, что за белые точки находятся на клубнике

Если вы всегда считали, что белые точки на клубнике — это семена, то вас ждет сюрприз. Оказывается, все не так просто, и внешний вид этого сладкого летнего фрукта скрывает необычные научные факты.

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Об этом сообщает издание Unilad.

Многие любители клубники даже не задумываются о том, что представляют собой крошечные пятнышки на ее поверхности. Однако недавно этот вопрос вызвал бурное обсуждение среди поклонников ягоды. Дело в том, что эти точки — вовсе не семена, а семянки, которые являются настоящими плодами растения.

"Семянки" представляют собой сухие плоды, которые производят различные цветущие растения, такие как гречиха, конопля, одуванчики и подсолнечники. У некоторых видов семянки имеют крылья, как, например, у клена или вязы, что помогает им распространяться по воздуху.

Еще один удивительный факт: клубника не является ни ягодой, ни даже полноценным плодом. Это совокупность множества мелких плодов, сгруппированных вместе. Само же растение размножается с помощью так называемых "побегов" — небольших клонов клубники, которые пускают корни при контакте с почвой. По мнению ученых, это наиболее эффективный способ распространения, похожий на размножение мяты или некоторых видов пауков.

Доцент кафедры садоводства Университета штата Северная Каролина Крис Гантер поясняет, что эволюция растений идет разными путями. Одни привлекают животных, которые помогают распространять семена, другие полагаются на природные стихии, такие как ветер или вода. Клубника же нашла свой, уникальный способ.

Так что в следующий раз, наслаждаясь свежей клубникой, можно не только насладиться ее вкусом, но и вспомнить о том, насколько удивительна природа.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали под микроскопом клубнику и "невидимок", что на ней живут.

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