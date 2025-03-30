Це не насіння: люди були шоковані, коли дізналися, що за білі цятки знаходяться на полуниці

Якщо ви завжди вважали, що білі крапки на полуниці — це насіння, то на вас чекає сюрприз. Виявляється, все не так просто, і зовнішній вигляд цього солодкого літнього фрукта приховує незвичайні наукові факти.

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Про це повідомляє видання Unilad.

Багато любителів полуниці навіть не замислюються про те, що являють собою крихітні цятки на її поверхні. Однак нещодавно це питання викликало бурхливе обговорення серед шанувальників ягоди. Річ у тім, що ці цятки — зовсім не насіння, а сім'янки, які є справжніми плодами рослини.

"Сім'янки" являють собою сухі плоди, які виробляють різні квітучі рослини, такі як гречка, конопля, кульбаба і соняшники. У деяких видів сім'янки мають крила, як, наприклад, у клена або в'язи, що допомагає їм поширюватися повітрям.

Ще один дивовижний факт: полуниця не є ні ягодою, ні навіть повноцінним плодом. Це сукупність безлічі дрібних плодів, згрупованих разом. Сама ж рослина розмножується за допомогою так званих "пагонів" — невеликих клонів полуниці, які пускають коріння під час контакту з ґрунтом. На думку вчених, це найефективніший спосіб поширення, схожий на розмноження м'яти або деяких видів павуків.

Доцент кафедри садівництва Університету штату Північна Кароліна Кріс Гантер пояснює, що еволюція рослин йде різними шляхами. Одні приваблюють тварин, які допомагають поширювати насіння, інші покладаються на природні стихії, такі як вітер або вода. Полуниця ж знайшла свій, унікальний спосіб.

Тож наступного разу, насолоджуючись свіжою полуницею, можна не тільки насолодитися її смаком, а й згадати про те, наскільки дивовижна природа.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали під мікроскопом полуницю і "невидимок", що на ній живуть.

Також про те що, вчені виявили в томатах таємничу сполуку.