Незваные гости. Ученые показали под микроскопом клубнику и "невидимок", что на ней живут (видео)

Слабонервным и фанатам этих ягод, пожалуй, лучше не смотреть этот ролик.

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Все мы знаем простые правила о том, что клубнику и другие ягоды и фрукты стоит мыть перед употреблением. Однако при стократном увеличении поверхности ягоды мы можем заметить, что дело не только в грязи и видимых паразитах, многое, на самом деле, скрыто от наших глаза, пишет IFLScience.

Один из аккаунтов в Твиттере разместил видео, где клубника рассматривается под микроскопом. Другой пользователь тут же ответил, что не может доверять фруктам "у которых есть семена". Однако правда заключается в том, что на поверхности клубники под микроскопом можно рассмотреть не только семена, но и крошечных жучков, которые снуют туда-сюда.

Количество крохотных паразитов на клубнике

Можно подумать, что видео постановочное и не имеет никакого отношения к правде. Но исследователи считают, что, вероятнее всего, это вовсе не так. Более того, если это и подделка, то она отлично имитирует то, что на самом деле происходит на поверхности клубники. Подтверждением тому служит другое видео, посвященное увеличению разнообразных объектов.

На кадрах видны виды мелких клещей, которые живут на клубники и в ее растениях. Вероятнее всего, все мы поглотили их немало. Однако есть и хорошая новость — нет никаких исследований, доказывающих, что эти крохотные клещи могут каким-либо образом угрожать нашему здоровью.

Количество крохотных паразитов на клубнике

Один из клещей, представленных на видео, известен как земляничный клещ (Phytonemus pallidus), как правило, они живут на клубнике и землянике, однако порой также встречаются на ряде других декоративных растений. Известно, что эти крохотные создания откладывают яйца вдоль жилок листьев растения.

Кроме того, на клубнике также можно встретить двупятнистого паутинного клеща (Tetranychus urticae), который может жить и на других растениях. Эти существа любят извлекать питательные вещества из листьев растений, расположенных близко к земле — в результате повреждая их и оставляя на них бронзовый оттенок.

Ряд других видов клопов считаются вредителями и живут на различных частях растений клубники. Некоторые более крупные насекомые также способны откладывать яйца внутри клубники, черники и винного винограда. Например, пятнистокрылые дрозофилы вылупляются внутри клубники до того, как их личинки выползают наружу.

Ранее Фокус писал о том, что бактерии и грибки складываются в "суперорганизмы", чтобы уничтожить наши зубы.