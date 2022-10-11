Закрывайте рот. Бактерии и грибки складываются в "суперорганизмы", чтобы уничтожить наши зубы

Микробы объединяются, чтобы двигаться эффективнее и вызывать гниение зубов.

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Стоматологи-исследователи десятилетиями изучают причины развития кариеса и выдают списки рекомендаций о том, как сохранить белоснежную улыбку. Однако такого поворота не ожидали и они — во время нового исследования ученый совершенно случайно обнаружил способность бактерий и грибков объединять силы, чтобы действовать эффективнее и передвигаться быстрее, пишет Science Alert.

Стоматолог-исследователь из Пенсильванского университета Чжи Рен как раз изучал микробы, вызывающие агрессивный кариес у малышей, когда он обнаружил нечто странное. Ученый рассматривал образцы под микроскопом и заметил, что два совершенно разных организма выступают, как единый фронт, чтобы нанести вред нашим зубам.

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Рен отложил на время свое первоначальное исследование и продолжил изучать странную активность микробов. Оказалось, что некоторые бактериально-грибковые соединения в слюне человека способны работать вместе. И не просто работать сообща, а фактически объединяться в нечто подобное "супер организму", приобретая новые функции.

Ученый продолжил наблюдать за "супер организмом" и пришел к выводу, что совместная работа позволила этой коалиции двигаться и эффективно распространяться по нашим зубам. При этом выполнить подобные действия самостоятельно ни бактерии, ни грибки не могли.

Бактерии Streptococcus mutans, как правило, мало подвижны и подчиняются "капризам" слюны. Но не в этом случае. В сочетании с грибковыми дрожжами Candida albicans они буквально свободно передвигались и непрерывно увеличивались по мере своего распространения на зубах. В ходе более детальных исследований ученые обнаружили, что бактерии используют ветви и внешние сахара грибковых дрожжей, чтобы прикрепиться к зубам. Также известно, что они имеют устойчивость к противомикробным препаратам и чистке зубов.

Но самым интересным оказалось даже не это, а то как именно этот "супер организм" передвигается в полости рта. Бактерии Streptococcus mutans и грибковые дрожжи Candida albicans не могут двигаться как таковые. Однако дрожжи способны "вытягивать ручки" и прикрепляться к ткани — фактически они являются идеальным транспортным средством для бактерий-автостопщиков. Простыми словами, бактерии прикрепляются к грибковым нитями могут "прыгать" вперед, соединяясь с другими.

После ученые сосредоточились на изучении способностей этого "супер организма". Оказалось, что такой союз значительно увеличивает скорость движения бактерий — она достигает порядка 40 микрон в час. Кроме того, такой "супер организм" способен прыгать на расстояние около 100 микрон, что в 200 раз больше их обычной длины тела.

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