Древнее нечто. В Антарктиде обнаружили ДНК возрастом около миллиона лет

На сегодняшний день это самая старая подтвержденная древняя ДНК.

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Низкие температуры и уровень кислорода, а также отсутствие ультрафиолетового излучения делают полярные морские льды, например, море Скоша, прекрасными "хранилищами" древней ДНК, пишет Science Alert.

В новом исследовании морской биолог из Университета Тасмании в Австралии Линда Армбрехт с коллегами сумела добыть фрагменты органического материала, так называемые sedaDNA (осадочная древняя ДНК), а также заполучить образцы древних диатомовых водорослей.

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Ученые обнаружили древнюю ДНК под дном моря Скоша, в северу от Антарктики и считают, что найденные образцы помогут узнать больше о развитии жизни на планете, а также изменениях климата.

По словам Линды Армбрехт, на сегодня это "самая старая подтвержденная морская древняя ДНК". Отметим, что древняя ДНК была извлечена еще в 2019 году и с тех пор прошла процесс контроля загрязнения, чтобы ученые смогли гарантировать точность маркеров возраста, встроенных в материал.

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Однако это не единственная находка, которую под мерзлотой обнаружили ученые. Им также удалось заполучить фрагменты диатомовых водорослей (одноклеточных организмов), которым, по всей вероятности, уже более 500 тысяч лет.

Ученые считают, что все эти находки помогут им в дальнейшем сформировать обзор о том, как развивалась эта часть света тысячи лет назад. В дальнейшем ученые планируют реконструировать древние модели здешних экосистем, что позволит получить подлинный взгляд на прошлое.

Отметим, что сегодня Антарктика является одним из наиболее уязвимых регионов Земли. Ученые считают, что образцы, которые им удалось заполучить в дальнейшем позволят выработать план борьбы с неизбежными изменениями климата. В этом ученым поможет тысячелетняя история Антарктики.

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