Стародавнє щось. В Антарктиді виявили ДНК віком близько мільйона років

На сьогодні це найстаріша підтверджена давня ДНК.

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Низькі температури та рівень кисню, а також відсутність ультрафіолетового випромінювання роблять полярні морські льоди, наприклад, море Скоша, чудовими "сховищами" давньої ДНК, пише Science Alert.

У новому дослідженні морський біолог з Університету Тасманії в Австралії Лінда Армбрехт з колегами зуміла добути фрагменти органічного матеріалу, так звані sedaDNA (осадова древня ДНК), а також отримати зразки стародавніх діатомових водоростей.

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Вчені виявили давню ДНК під дном моря Скоша, на північ від Антарктики і вважають, що знайдені зразки допоможуть дізнатися більше про розвиток життя на планеті, а також зміни клімату.

За словами Лінди Армбрехт, на сьогодні це "найстаріша підтверджена морська давня ДНК". Зазначимо, що давню ДНК було вилучено ще у 2019 році і відтоді вона пройшла процес контролю забруднення, щоб вчені змогли гарантувати точність маркерів віку, вбудованих у матеріал.

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Однак це не єдина знахідка, яку під мерзлотою виявили вчені. Їм також вдалося отримати фрагменти діатомових водоростей (одноклітинних організмів), яким, ймовірно, вже понад 500 тисяч років.

Вчені вважають, що всі ці знахідки допоможуть їм надалі сформувати розуміння, як розвивалася ця частина світу тисячі років тому. Надалі вчені планують реконструювати стародавні моделі місцевих екосистем, що дозволить отримати справжній погляд на минуле.

Зазначимо, що сьогодні Антарктика є одним із найуразливіших регіонів Землі. Вчені вважають, що зразки, які їм вдалося отримати, надалі дозволять виробити план боротьби з неминучими змінами клімату. У цьому вченим допоможе тисячолітня історія Антарктики.

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