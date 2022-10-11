Закривайте рота. Бактерії та грибки складаються в "суперорганізми", щоб знищити наші зуби

Мікроби поєднуються, щоб рухатися ефективніше та викликати гниття зубів.

Related video

Стоматологи-дослідники десятиліттями вивчають причини розвитку карієсу та видають списки рекомендацій про те, як зберегти білу усмішку. Однак такого повороту не очікували й вони — під час нового дослідження вчений цілком випадково виявив здатність бактерій і грибків поєднувати сили, щоб діяти ефективніше та пересуватися швидше, пише Science Alert.

Стоматолог-дослідник із Пенсільванського університету Чжі Рен вивчав мікроби, що викликають агресивний карієс у малюків, коли він виявив щось дивне. Учений розглядав зразки під мікроскопом і помітив, що два абсолютно різні організми виступають, як єдиний фронт, щоб завдати шкоди нашим зубам.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Рен відклав на якийсь час своє початкове дослідження та продовжив вивчати дивну активність мікробів. Виявилося, що деякі бактеріально-грибкові сполуки в слині людини здатні працювати разом. І не просто працювати спільно, а фактично об'єднуватися в щось подібне до "суперорганізму", набуваючи нових функцій.

Учений продовжив спостерігати за "суперорганізмом" і дійшов висновку, що спільна робота дозволила цій коаліції рухатися й ефективно поширюватися нашими зубами. При цьому виконати подібні дії самостійно ні бактерії, ні грибки не могли.

Бактерії Streptococcus mutans, як правило, мало рухливі та підкоряються "капризам" слини. Але не в цьому випадку. У поєднанні з грибковими дріжджами Candida albicans вони буквально вільно пересувалися та постійно збільшувалися в міру свого поширення на зубах. У ході детальніших досліджень учені виявили, що бактерії використовують гілки та зовнішні цукри грибкових дріжджів, щоб прикріпитися до зубів. Також відомо, що вони мають стійкість до протимікробних препаратів і чищення зубів.

Але найцікавішим виявилося навіть не це, а як саме цей "суперорганізм" пересувається в порожнини рота. Бактерії Streptococcus mutans і грибкові дріжджі Candida albicans не можуть рухатися як такі. Проте дріжджі здатні "витягувати ручки" та прикріплюватися до тканини — фактично вони є ідеальним транспортним засобом для бактерій-автостопників. Простими словами, бактерії прикріплюються до грибкових ниток і можуть "стрибати" вперед, з'єднуючись із іншими.

Після цього вчені зосередилися на вивченні здібностей цього "суперорганізму". Виявилося, що таке сполучення значно збільшує швидкість руху бактерій — вона досягає близько 40 мікронів на годину. Крім того, такий "суперорганізм" здатний стрибати на відстань близько 100 мікронів, що у 200 разів більше за їхню звичайну довжину тіла.

Раніше Фокус писав про те, що в Антарктиді виявили давню ДНК віком близько мільйона років.