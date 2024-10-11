Адвокат Puff Daddy розповів про "найважчу частину" життя репера за ґратами

Марк Агніфіло поскаржився, що його клієнту не подобається харчування у федеральній в'язниці.

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Марк Агніфіло, адвокат заарештованого 16 вересня репера Шона Комбса, він же Puff Daddy, заявив, що його клієнту не подобається їжа в Бруклінському центрі ув'язнення, і це для нього — "найскладніше", пише The Post.

Для першої трапези у в'язниці музикант, який дуже боїться отруєння, міг вибрати шведські фрикадельки або бургер із чорною квасолею, згідно з меню харчування MDC Brooklyn. У їдальні для ув'язнених є яєчна локшина, салат з овочів із заправкою як гарнір.

У будні в обід подають гамбургери, запечену рибу або тако з яловичиною, а яєчню і печиво — у вихідні. Меню на вечерю включає курячий фахітас, пасту і ростбіф. Крім того, у в'язниці дають сочевицю, тофу і печену квасолю.

Ранок Комбса за гратами починається рівно о 6:00 ранку за східним часом зі сніданку, що складається з пластівців, фруктів, тостів і торта. Обід подають об 11:00 ранку за східним часом, а вечерю роздають після підрахунку персоналу о 4 годині.

Раніше Агніфіло прославився тим, що пояснив наявність 1000 пляшок дитячого масту і мастила, знайдених у будинках Комбса під час рейду ФБР, "оптовою закупівлею" в Costco.

"Я не думаю, що їх було 1000. Я думаю, що це було багато. Я маю на увазі, що Costco знаходиться прямо по вулиці. Я думаю, американці купують оптом, як ми знаємо".

Гігант роздрібної торгівлі швидко спростував його звинувачення, заявивши, що в жодній із філій компанії в США немає дитячої олії.

Комбс був заарештований і звинувачений за трьома пунктами у змові з метою рекету, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації із застосуванням сили, шахрайстві або примусі та перевезенні для заняття проституцією. Прокурори стверджують, що він перевозив секс-працівниць через кордони штатів і примушував жінок брати участь у "розважальних заходах" із чоловіками-повійками, а іноді записував їхню взаємодію для шантажу.

Суд у справі репера призначено на 5 травня 2025 року. Суддя двічі відхилив прохання адвокатів артиста про вихід їхнього клієнта під заставу в $50 мільйонів, але вони подали вже третю апеляцію.

Крім того, юридична команда Комбса звинуватила уряд у витоку в мережу відео 2016 року, де Puff Daddy бив свою дівчину Кессі Вентуру в готелі.

Раніше Фокус писав, що гості вечірок Комбса почали платити своїм жертвам у межах досудового врегулювання. Адвокат Тоні Бузбі сказав, що є список селебріті, співучасників репера, який буде озвучено після перевірки інформації.