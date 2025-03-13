"Инсулинозависимый солдат принесет победу": известный адвокат пожаловался на принудительную мобилизацию

Адвокат пожаловался, что его забрали просто с улицы, хотя в ТЦК знают, что он инсулинозависимый. Юристы говорят, что с диабетом могут мобилизовать, но все зависит от формы болезни.

Related video

Известный адвокат и блогер Клим Братковский заявил, что его принудительно мобилизовали в Силы обороны прямо с улицы. Об этом он рассказал на своей странице в "Фейсбук".

Он возмутился, что несмотря на диагноз — диабет, его отправили на полигон.

"Видимо именно инсулинозависимый солдат Клим Сергеевич принесет победу, если меня мобилизовали с элементами похищения в центре города, не дав забрать из дома инсулины", — сообщил адвокат.

Он заявил, что имеет инсулинозависимость и подавал соответствующие документы в ТЦК.

"Если кто-то спросит, известно ли ТЦК, что я на инсулине, то да. Они сами это признали, но логику принудительной мобилизации трудно", — написал Клим Братковский.

Могут ли мобилизовать гражданина с диабетом: объяснение юриста

Юрист Мария Боревич на портале "Консультант. Юридический маркетплейс" объяснила, что мужчин с диабетом могут мобилизовать, но это зависит от течения болезни.

"Если у него тяжелая форма сахарного диабета: инсулинозависимый с лабильным течением, наличием осложнений или наличием потребности в применении более 60 единиц инсулина в сутки для достижения состояния субкомпенсации углеводного обмена — то он не пригоден к военной службе — мобилизовать не могут. А если у него сахарный диабет средней тяжести: наличие осложнений, которое требует применения до 60 единиц инсулина в сутки для компенсации углеводного обмена или пероральных сахароснижающих препаратов — то он пригоден к службе в ТЦК", — пояснила она.

Могут ли мобилизовать с диабетом: что говорят в Минобороны

Военно-врачебная комиссия, которая принимает решение о пригодности военнообязанного лица к военной службе, руководствуется Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины утвержденным Приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008р. № 402.

В вышеупомянутой статье указаны все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы Е10-Е16 и содержится разделение на значительные, умеренные и незначительные нарушения функций (пункты "а", "б" и "в"). Именно от отнесения болезни к значительным, умеренным или незначительным нарушениям функций зависит, подлежит ли лицо мобилизации во время военного положения.

Степень нарушения функций организма при сахарном диабете определяется не по его типу, а по уровню гликемии (уровню сахара в крови).

Лица с сахарным диабетом любого типа с уровнем гликемии не более 13,7 ммоль/л непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны в военное время. Это означает, что от мобилизации такие лица не освобождены.

Ограниченно годные военные не могут попасть в десантные войска, танковые войска, морскую пехоту, но могут выполнять штабную или тыловую работу. Но если им позволяет здоровье, они могут выполнять задачи на передовой.

Ограниченно годные граждане могут служить:

в штабах;

в подразделениях обеспечения;

территориальных центрах комплектования, учреждений, организаций;

учебных заведениях.

При каких условиях мобилизовать не имеют право

О непригодности к военной службе с исключением с воинского учета свидетельствует лишь значительное нарушение функций при сахарном диабете.

Таким образом наличие сахарного диабета любого типа с уровнем гликемии более 13,7 ммоль/л дают основания для исключения с воинского учета с получением права пересечения Государственной границы Украины. Такие лица не подлежат мобилизации.

Напомним, что ранее юристы рассказали, кого не могут мобилизовать в 2025 году

Также в Полтавском областном ТЦК и СП рассказали, что военнообязанные граждане Украины обязаны лично обратиться в ТЦК для оформления отсрочки.