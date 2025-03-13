"Инсулинозависимый солдат принесет победу": известный адвокат пожаловался на принудительную мобилизацию
Адвокат пожаловался, что его забрали просто с улицы, хотя в ТЦК знают, что он инсулинозависимый. Юристы говорят, что с диабетом могут мобилизовать, но все зависит от формы болезни.
Известный адвокат и блогер Клим Братковский заявил, что его принудительно мобилизовали в Силы обороны прямо с улицы. Об этом он рассказал на своей странице в "Фейсбук".
Он возмутился, что несмотря на диагноз — диабет, его отправили на полигон.
"Видимо именно инсулинозависимый солдат Клим Сергеевич принесет победу, если меня мобилизовали с элементами похищения в центре города, не дав забрать из дома инсулины", — сообщил адвокат.
Он заявил, что имеет инсулинозависимость и подавал соответствующие документы в ТЦК.
"Если кто-то спросит, известно ли ТЦК, что я на инсулине, то да. Они сами это признали, но логику принудительной мобилизации трудно", — написал Клим Братковский.
Могут ли мобилизовать гражданина с диабетом: объяснение юриста
Юрист Мария Боревич на портале "Консультант. Юридический маркетплейс" объяснила, что мужчин с диабетом могут мобилизовать, но это зависит от течения болезни.
"Если у него тяжелая форма сахарного диабета: инсулинозависимый с лабильным течением, наличием осложнений или наличием потребности в применении более 60 единиц инсулина в сутки для достижения состояния субкомпенсации углеводного обмена — то он не пригоден к военной службе — мобилизовать не могут. А если у него сахарный диабет средней тяжести: наличие осложнений, которое требует применения до 60 единиц инсулина в сутки для компенсации углеводного обмена или пероральных сахароснижающих препаратов — то он пригоден к службе в ТЦК", — пояснила она.
Могут ли мобилизовать с диабетом: что говорят в Минобороны
Военно-врачебная комиссия, которая принимает решение о пригодности военнообязанного лица к военной службе, руководствуется Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины утвержденным Приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008р. № 402.
В вышеупомянутой статье указаны все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы Е10-Е16 и содержится разделение на значительные, умеренные и незначительные нарушения функций (пункты "а", "б" и "в"). Именно от отнесения болезни к значительным, умеренным или незначительным нарушениям функций зависит, подлежит ли лицо мобилизации во время военного положения.
Степень нарушения функций организма при сахарном диабете определяется не по его типу, а по уровню гликемии (уровню сахара в крови).
Лица с сахарным диабетом любого типа с уровнем гликемии не более 13,7 ммоль/л непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны в военное время. Это означает, что от мобилизации такие лица не освобождены.
Ограниченно годные военные не могут попасть в десантные войска, танковые войска, морскую пехоту, но могут выполнять штабную или тыловую работу. Но если им позволяет здоровье, они могут выполнять задачи на передовой.
Ограниченно годные граждане могут служить:
- в штабах;
- в подразделениях обеспечения;
- территориальных центрах комплектования, учреждений, организаций;
- учебных заведениях.
При каких условиях мобилизовать не имеют право
О непригодности к военной службе с исключением с воинского учета свидетельствует лишь значительное нарушение функций при сахарном диабете.
Таким образом наличие сахарного диабета любого типа с уровнем гликемии более 13,7 ммоль/л дают основания для исключения с воинского учета с получением права пересечения Государственной границы Украины. Такие лица не подлежат мобилизации.
Напомним, что ранее юристы рассказали, кого не могут мобилизовать в 2025 году
Также в Полтавском областном ТЦК и СП рассказали, что военнообязанные граждане Украины обязаны лично обратиться в ТЦК для оформления отсрочки.