Точно не вручат повестку: юристы рассказали, кого не могут мобилизовать в 2025 году

Специалисты отметили, что в текущем году мобилизовать не смогут некоторые категории населения. Для этого военнообязанным нужно предоставить соответствующие документы.

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В период военного положения и мобилизации в Украине некоторых лиц не могут мобилизовать. Специалисты юридической компании "Іnseinin" рассказывают, кого не могут призвать в Вооруженные силы Украины в 2025 году.

Мобилизации не подлежат:

лица, осуществляющие постоянный уход за нетрудоспособными родителями или женой/мужем или за детьми с инвалидностью или несовершеннолетними детьми без другого законного опекуна;

лица с ограниченными физическими возможностями, в частности, граждане, имеющие инвалидность I, II или III группы и лица с временными или постоянными медицинскими противопоказаниями к военной службе;

многодетные родители, в частности, мужчины и женщины, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;

лица, которые учатся, в частности, студенты дневной формы обучения учреждений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, а также аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной форме;

педагогические и научные работники, в частности, работники учебных заведений, работающие на постоянной основе не менее чем на 0,75 ставки и научные сотрудники, работающие в научных учреждениях на постоянной основе;

лица, работающие в критически важных отраслях, в частности, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также энергетической, транспортной и коммунальной инфраструктуры;

депутаты и государственные служащие;

работники органов государственной власти и местного самоуправления, которые занимают критически важные должности;

лица, имеющие отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья;

медицинские работники, оказывающие неотложную медицинскую помощь;

лица, проходящие альтернативную (невоенную) службу.

Для получения отсрочки от мобилизации гражданин должен предоставить соответствующие документы, подтверждающие его право на отсрочку — соответствующие медицинские справки, свидетельства о рождении детей, документы об обучении и тому подобное. После рассмотрения документов принимается решение о предоставлении отсрочки или освобождения от призыва.

Ранее в Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали, что военнообязанные граждане Украины обязаны лично обратиться в ТЦК для оформления отсрочки. А вот за нарушение правил воинского учета могут наказать.