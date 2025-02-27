Даже если мобилизация не грозит: как украинцы нарушают учет в ТЦК и как за это наказывают

Закон обязывает несколько категорий украинцев стоять на воинском учете. В зависимости от тяжести нарушения можно получить 17 тысяч штрафа или оказаться за решеткой на 5 лет.

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Мобилизация 2025: что такое воинский учет и кого на него ставят

Нарушение правил воинского учета — это невыполнение или ненадлежащее выполнение требований по регистрации, обновление данных и обязанностей, установленных законом.

Военному учету подлежат:

призывники (с 17 лет);

военнообязанные (граждане, которые уже служили или имеют подготовку, зачислены в запас);

резервисты (те, кто служит в ВСУ или других формированиях).

Военный учет ведут ТЦК, в сотрудничестве с органами местного самоуправления и работодателями.

Что считается нарушением воинского учета во время мобилизации 2025

Наказать за нарушение воинского учета могут, если:

не стать на учет, то есть гражданин достиг соответствующего возраста и не предоставил свои данные ТЦК по месту жительства;

не обновить данные о себе вовремя, в частности речь идет о переезде, смене работы, женитьбе и т.д. без уведомления в ТЦК;

уклоняться от медосмотра, то есть не выполнить требования о прохождении ВВК во время призыва или мобилизации;

уклоняться от призыва или мобилизации, в том числе с помощью фальшивых документов или нелегального бегства за границу.

Также нарушителями могут быть работодатели, ведь предприятия и учреждения по закону обязаны вести учет своих военнообязанных сотрудников и вовремя подавать отчетность о них.

Мобилизация 2025: какое наказание может грозить

В зависимости от тяжести за нарушение правил воинского учета может грозить административная или уголовная ответственность.

За более легкие нарушения могут выписать штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен. В случае же осуждения наказание может быть разным:

по статье об уклонении от воинского учета или специальных сборов — штраф или до 2 лет исправительных работ;

по статье об уклонении от призыва — до 3 лет ограничения свободы;

по статье об уклонении от мобилизации — от 3 до 5 лет заключения.

Чтобы не получить штраф или приговор, юристы советуют:

вовремя становиться на учет и обновлять данные;

выполнять все требования ТЦК;

для работодателей — надлежащим образом вести учет работников.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ напомнили, что до 5 июня мужчины, которые ранее были признаны ограниченно годными к службе, должны пройти снова ВВК. Ожидается, что медосмотр пройдут примерно 1,5 миллиона человек.

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