Мобилизация с 1 марта: кого из украинцев в возрасте до 25 лет могут забрать в армию
Юристы объяснили, чем призывники отличаются от военнообязанных. Несмотря на мобилизационный возраст с 25 лет, призвать в ВСУ могут и раньше.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, то есть пополнение ВСУ новыми военнослужащими. Мобилизационный возраст — с 25 до 60 лет, но в некоторых случаях могут забрать в армию раньше. Нюансы объяснили в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры".
Мобилизация в Украине: разница между призывником и военнообязанным
Призывниками являются юноши в возрасте 16-25 лет, которые были взяты на воинский учет и подлежат призыву на срочную службу.
Военнообязанными являются мужчины, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ на особый период. Этот статус мужчины приобретают, когда достигают 25-летнего возраста, или получив звание.
"Что важно, во время действия военного положения в Украине призыв на срочную военную службу не осуществляется", — отметили адвокаты.
Мобилизация в Украине: кому грозит до 25 лет
25 февраля в издании "Телеграф" объяснили, что мужчин, не достигших мобилизационного возраста, могут сейчас забрать в армию из-за имеющегося военного опыта.
То есть по закону до 25 лет мобилизация может грозить тем, кто,
- уже служил в армии ранее, в мирное время;
- окончил военный вуз или военную кафедру и имеет военно-учетную специальность.
Если гражданин имеет военно-учетную специальность или опыт службы, для него официальные ограничения по возрасту не действуют.
Напомним, в Минобороны сообщили, что в Украине стало больше женщин, которые добровольно присоединяются к Силам обороны. Больше всего обращений рекрутеры зафиксировали в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Юристы рассказали, на каких основаниях в 2025 году можно уволиться с военной службы в Украине.