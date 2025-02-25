Мобилизация с 1 марта: кого из украинцев в возрасте до 25 лет могут забрать в армию

Юристы объяснили, чем призывники отличаются от военнообязанных. Несмотря на мобилизационный возраст с 25 лет, призвать в ВСУ могут и раньше.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, то есть пополнение ВСУ новыми военнослужащими. Мобилизационный возраст — с 25 до 60 лет, но в некоторых случаях могут забрать в армию раньше. Нюансы объяснили в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры".

Мобилизация в Украине: разница между призывником и военнообязанным

Призывниками являются юноши в возрасте 16-25 лет, которые были взяты на воинский учет и подлежат призыву на срочную службу.

Военнообязанными являются мужчины, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ на особый период. Этот статус мужчины приобретают, когда достигают 25-летнего возраста, или получив звание.

"Что важно, во время действия военного положения в Украине призыв на срочную военную службу не осуществляется", — отметили адвокаты.

Мобилизация в Украине: кому грозит до 25 лет

25 февраля в издании "Телеграф" объяснили, что мужчин, не достигших мобилизационного возраста, могут сейчас забрать в армию из-за имеющегося военного опыта.

То есть по закону до 25 лет мобилизация может грозить тем, кто,

уже служил в армии ранее, в мирное время;

окончил военный вуз или военную кафедру и имеет военно-учетную специальность.

Если гражданин имеет военно-учетную специальность или опыт службы, для него официальные ограничения по возрасту не действуют.

Напомним, в Минобороны сообщили, что в Украине стало больше женщин, которые добровольно присоединяются к Силам обороны. Больше всего обращений рекрутеры зафиксировали в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Юристы рассказали, на каких основаниях в 2025 году можно уволиться с военной службы в Украине.