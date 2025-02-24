В Украине увеличилось количество женщин, которые хотят служить: где их больше всего (инфографика)

В общем больше всего хотят служить на должностях операторов БПЛА, водителями и на стрелковых специальностях.

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В Украине на 21% больше женщин, которые присоединяются к Силам обороны. Больше всего обращений в рекрутинговые центры от украинок зафиксировано в Черновицкой области, Хмельницкой и Тернопольской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве отметили, что лидером является Черновицкая область — там в рекрутинговые центры обратилось 43% женщин. Далее следует Хмельницкая (42%) и Тернопольская (37%) области. Среди всех обращений наибольшим спросом пользуются должности операторов БПЛА, водителей и стрелковые специальности.

С начала работы центров рекрутинга украинской армии к ним обратились 42 366 граждан. Всего по всей территории Украины их 48 штук, а специалисты центров консультируют и обеспечивают сопровождение потенциальных кандидатов в Силы обороны Украины.

Центры рекрутинга преимущественно расположены в помещениях ЦПАУ и предоставляют исключительно конфиденциальные консультации. На их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

Добавим, что возрастные группы людей, которые добровольно приходят в рекрутинговые центры для мобилизации в Вооруженные силы Украины, сегодня стали более разнообразными. Ранее среди добровольцев были в основном мужчины среднего возраста, а теперь в центры обращаются также молодежь и старшие мужчины и женщины. Должность для всех добровольцев подбирается в 99% случаях обращений, а профильное образование дает больший выбор вакансий.

По словам военного, слухи о мире в Украине повлияли на мобилизацию. Бойцам приходится регулярно обустраивать новые позиции в замерзшей земле из-за точных волновых атак российских дронов.