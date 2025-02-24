В Україні збільшилась кількість жінок, які хочуть служити: де їх найбільше (інфографіка)

Загалом найбільше хочуть служити на посадах операторів БпЛА, водіями та на стрілецьких спеціальностях.

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В Україні на 21% побільшало жінок, які долучаються до Сил оборони. Найбільше звернень до рекрутингових центрів від українок зафіксовано у Чернівецькій області, Хмельницькій та Тернопільській областях. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві зазначили, що лідером є Чернівецька область — там до рекрутингових центрів звернулось 43% жінок. Далі йде Хмельницька (42%) та Тернопільска (37%) області. Серед всіх звернень найбільший попит мають посади операторів БпЛА, водіїв та стрілецькі спеціальності.

З початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулися 42 366 громадян. Загалом по всій території України їх 48 штук, а фахівці центрів консультують та забезпечують супровід потенційних кандидатів до Сил оборони України.

Центри рекрутингу переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів й надають виключно конфіденційні консультації. На їх території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Додамо, що вікові групи людей, які добровільно приходять до рекрутингових центрів для мобілізації до Збройних сил України, сьогодні стали різноманітнішими. Раніше серед добровольців були здебільшого чоловіки середнього віку, а тепер до центрів звертаються також молодь і старші чоловіки та жінки. Посада для всіх добровольців підбирається у 99% випадках звернень, а профільна освіта дає більший вибір вакансій.

За словами військового, чутки про мир в Україні вплинули на мобілізацію. Бійцям доводиться регулярно облаштовувати нові позиції в замерзлій землі через точні хвильові атаки російських дронів.