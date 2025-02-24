"Все закінчиться за місяць-два": чутки про мир в Україні вплинули на мобілізацію, — CNN

За словами Олександра Нестеренка, командувача батальйону 475-ї штурмової бригади, мирні переговори вплинули на рекрутинг потенційних солдатів. Але розмови про поразку України, якщо США зупинять військову допомогу протягом пів року, передчасні. Поки що капітуляція не передбачається.

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Командир роти ЗСУ в Курській області заявив, що не вірить у швидке завершення війни. Він пояснив, що його бійцям доводиться регулярно облаштовувати нові позиції в замерзлій землі через точні хвильові атаки російських дронів. Про це повідомляє CNN.

"Я не дуже вірю у швидке завершення війни або у світ загалом. Я дуже виснажений, як і решта тут. Політичні заяви нічого не змінюють для нас", — заявив він.

Головнокомандувач Олександр Сирський наполягав минулої неділі, що моральний дух серед бійців на високому рівні. Бійці ж на передовій розповіли журналістам, що всі вважають, що президент США Дональд Трамп їх зрадив.

"Нам усім здається, що нас зрадили, відколи Трамп почав говорити про "мирні плани". Не здивуюся, що він виявиться найкращим російським агентом. Нам потрібно триматися, ось і все, — пояснив розвідник.

Олександр Нестеренко, командувач батальйону 475-ї штурмової бригади, заявив, що мирні переговори вплинули на рекрутинг потенційних солдатів, багато хто з яких вважає, що "можливо, все закінчиться через місяць-два, я почекаю". За його словами, розмови про поразку України, якщо США зупинять військову допомогу протягом пів року, передчасні.

"Ми якось розберемося, поки капітуляція не передбачається", — заявив він.

Нагадаємо, що втретє з початку року українські БПЛА підпалили НПЗ у Рязанській області.

Також повідомлялося, що бригада "Лють" воює на американській гаубиці часів Другої світової війни.