По словам Александра Нестеренко, командующего батальоном 475-й штурмовой бригады, мирные переговоры повлияли на рекрутинг потенциальных солдат. Но разговоры о поражении Украины, если США остановят военную помощь в течение полугода, преждевременны. Пока капитуляция не предвидится.

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Командир роты ВСУ в Курской области заявил, что не верит в быстрое завершении войны. Он объяснил, что его бойцам приходится регулярно обустраивать новые позиции в замерзшей земле из-за точных волновых атак российских дронов. Об этом сообщает CNN.

"Я не очень верю в быстрое завершение войны или в мир в целом. Я очень измотан, как и остальные здесь. Политические заявления ничего не меняют для нас", — заявил он.

Главнокомандующий Александр Сырский настаивал в прошлое воскресенье, что моральный дух среди бойцов на высоком уровне. Бойцы же на передовой рассказали журналистам, что все считают, что президент США Дональд Трамп их предал.

"Нам всем кажется, что нас предали, с тех пор, как Трамп начал говорить о "мирных планах". Не удивлюсь, что он окажется лучшим российским агентом. Нам нужно держаться, вот и все, — объяснил разведчик.

Александр Нестеренко, командующий батальоном 475-й штурмовой бригады заявил, что мирные переговоры повлияли на рекрутинг потенциальных солдат, многие из которых считают, что "может быть, все закончится через месяц-два, я подожду". По его словам, разговоры о поражении Украины, если США остановят военную помощь в течение полугода, преждевременны.

"Мы как-то разберемся, пока капитуляция не предвидится", — заявил он.

Напомним, что в третий раз с начала года украинские БПЛА подожгли НПЗ в Рязанской области.

Также сообщалось, что бригада "Лють" воюет на американской гаубице времен Второй мировой войны.