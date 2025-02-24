Бьет точно в цель: бригада "Лють" воюет на американской гаубице времен Второй мировой войны (видео)

Эта винтажная гаубица уже сменила несколько владельцев, и успела побывать даже в Дании и Литве.

Related video

На вооружении украинской армии есть много интересного оружия. Но одним из старейших является американская гаубица М101А1. Такие использовались во время Второй мировой войны и во время войны в Корее. А сейчас помогает уничтожать врага на Торецком направлении. Об убийственном артефакте рассказали журналисты "Армия ТВ".

Американская гаубица М101А1 на вооружении ВСУ

Сейчас американская гаубица М101А1 находится на вооружении штурмовой бригады Нацполиции "Лють".

На позициях говорят, что гаубица калибром 105 мм уже достаточно вкопалась, уже стабильна и бьет точно в цель.

Военный с псевдо "Джексом" рассказывает, что работает на американской пушке М101 уже три месяца. Говорит, что она достаточно похожа на советскую Д30, но удобнее.

Американская гаубица М101А1 на вооружении ВСУ Фото: Скриншот

"Здесь даже легче. Здесь два наводчика. Один отвечает за угол наводки, другой — за прицел. Чаще всего работают из нее по вражеской пехоте, бьют на расстояние до 10 км. Хотя попадали и по мотоциклистам и по малой бронированной технике россиян", — боец "Джексом" говорит, что техника хотя и старая, но надежная. Главное вовремя обслуживать ее и чистить откатной механизм.

Что известно об американской гаубице М101А1

Гаубица M101A1 (предыдущее название M2A1) — артиллерийская установка, разработанная в США. Это была стандартная американская легкая полевая гаубица во Второй мировой войне и во время Корейской войны. После начала производства в 1941 году, она быстро завоевала репутацию благодаря точности и мощному удару. M101A1 стреляет боеприпасами калибра 105 мм и имеет радиус действия 11 270 м, что делает ее пригодной для поддержки пехоты.

Американская гаубица М101А1 во время Второй Мировой войны Фото: War Thunder

Массовое производство гаубиц на Рок-Айлендском арсенале продолжалось до 1953 года, общее количество изготовленных М2А1 было доведено до 10 202 единиц. Однако и в последующие годы выпуск гаубиц М101А1 периодически возобновлялся для выполнения экспортных заказов. Последний такой заказ (на 133 гаубицы) был получен в 1981 году от Индонезии. Последней кампанией американской армии, в которой широко применялись гаубицы М101А1, стала война во Вьетнаме. Но их получили в послевоенные годы страны НАТО, а также ряд стран на Ближнем Востоке.

Историк Андрей Харук рассказывал, что Украина получила 18 таких гаубиц в сентябре 2022 года.

Американская гаубица М101А1, которую отправили из Литвы в Украину Фото: Армія Inform

"Путь их в наши Вооруженные Силы был извилист: американцы в свое время передали эти гаубицы Дании, та в 2002 г. подарила Литве, а через двадцать лет литовцы передали М101А1 Украине", — рассказывал профессор.

Напомним, Фокус писал о зенитных пушках Bofors и Oerlikon эпохи Второй мировой войны. Это были лучшие зенитки тех времен.