Лучшие зенитные орудия всех времен: 40-мм Bofors и 20-мм Oerlikon

Шведская пушка стала настолько популярной, что в то или иное время использовалась вооруженными силами 84 стран. А швейцарская Oerlikon по-прежнему состоит на вооружении некоторых морских подразделений.

Related video

Зенитные орудия Bofors и Oerlikon оказались потрясающим тандемом для почти всего спектра военно-морских кораблей союзников во время Второй мировой войны — от крошечных эскортных эсминцев и изящных подводных лодок до громадных линкоров и авианосцев.

Фокус перевел статью бывшего офицера ВВС Кристиана Д. Орра о зенитных орудиях Bofors и Oerlikon эпохи Второй мировой войны.

Зенитные орудия (также известные как "зенитки") стали бичом боевых летчиков с момента первого воздушного боя времен Первой мировой войны.

Например, во время Второй мировой войны немецкое 88-мм многоцелевое орудие FLAK 36 превратило в ад жизнь экипажей бомбардировщиков союзников в небе над Западной Европой, таких как B-17 Flying Fortress 8-й воздушной армии США, участвовавших в "Черном четверге" — бомбардировке заводов шарикоподшипников в Швайнфурте 14 октября 1943 года. (Кстати, "FLAK" — сокращенная форма Flugabwehrkanone, что означает "пушка для защиты от самолетов", и именно так это слово вошло в военный лексикон).

В период холодной войны появились такие советские образцы, как 23-мм ЗСУ-23-4 "Шилка" и ЗУ-23, а также 14,5-мм ЗПУ-4, которые проявили себя во время Корейской войны, войны во Вьетнаме и войны в Персидском заливе в 1991 году.

Но из всех зенитных орудий мира ничто не может сравниться с двумя пушками, обе из которых по стечению обстоятельств были произведены в западноевропейских странах на букву Ш: 40-мм шведской пушкой Bofors и 20-мм швейцарской Oerlikon.

История создания и технические характеристики 40-мм пушки Bofors

История создания 40-мм пушки Bofors уходит корнями в 1920-е годы, когда шведский флот выразил желание найти более мощную замену своим зенитным орудиям Vickers Pom-Pom. Руководство шведского флота передало эту просьбу компании AB Bofors (основанной в 1646 году и имеющей штаб-квартиру в Карлскоге, Швеция; сейчас входит в состав британской компании BAE Systems, производящей оружие), с которой был заключен контракт в 1928 году, а к 1933 году ее изделие было готово к серийному производству.

40-мм орудие Bofors Фото: Википедия

Пушка работала на основе гравитационного механизма подачи патронов, который заряжался вручную обоймами на 4 снаряда. Технические характеристики выглядят так:

Расчет: 4 человека.

Длина ствола: 2,25 метра.

Вес ствола: 522 килограмма.

Вес снаряда: 0,9 кг.

Начальная скорость: 850–880 метров в секунду.

Максимальная дальность (теоретическая): 7010 метров.

Максимальная эффективная дальность (практическая): 3810 метров.

Скорость стрельбы: 120 выстрелов в минуту (циклическая/теоретическая); 90 выстрелов в минуту (практическая).

Орудие стало настолько популярным, что в то или иное время использовалась вооруженными силами 84 стран!

История и характеристики 20-мм пушки Oerlikon

Снаряд для этого орудия был создан в 1918 году, когда немецкий инженер-оружейник Рейнхольд Беккер придумал патрон калибра 20х80 мм для очень крупнокалиберного пулемета, стреляющего с помощью ударно-спускового механизма с воспламенением капсуля со скоростью 300 выстрелов в минуту. В 1934 году швейцарская компания Oerlikon Contraves (Oerlikon — от одноименного города, в котором находился завод, а contra-aves — латинское слово "против птиц"; сейчас известна как Rheinmetall Air Defence AG) воскресила конструкцию Беккера и увеличила ее размеры для более эффективного поражения истребителей-монопланов 1930-х годов.

Корабельное орудие Oerlikon Фото: Википедия

Производство началось в 1937 году. Технические характеристики выглядят так:

Расчет: 4 человека.

Длина ствола: 1400 миллиметров.

Вес ствола: 68,04 кг.

Вес снаряда: 123 грамма.

Начальная скорость: 820 метров в секунду.

Максимальная дальность (теоретическая): 4389 метров.

Максимальная эффективная дальность (практическая): 1500 метров.

Скорость стрельбы: 4,80 выстрелов в минуту (циклическая/теоретическая); 320 выстрелов в минуту (практическая).

Пушка была принята на вооружение ВМС США в ноябре 1940 года. Права на производство получили несколько стран, из-за чего во время войны орудие использовалось как союзниками, так и войсками Оси.

История эксплуатации и боевые характеристики

Зенитные орудия Bofors и Oerlikon оказались потрясающим тандемом для почти всего спектра военно-морских кораблей союзников во время Второй мировой войны — от крошечных эскортных эсминцев и изящных подводных лодок до громадных линкоров и авианосцев. Например, подлодки ВМС США класса Gato имели по одному орудию Bofors и Oerlikon для поддержки 5-дюймового (127 мм) главного палубного орудия, а подлодки типа USS Samuel B. Roberts (DE-413) имели два спаренных орудия Bofors и десять одноствольных Oerlikon. На противоположном конце шкалы "плоскопалубные" Essex, несущие от 32 до 72 40-мм орудий и от 55 до 76 20-мм пушек. Рекорд, разумеется, принадлежит боевым кораблям класса Iowa с их ошеломляющим минимумом в 80 40-миллиметровых и 49 20-миллиметровых орудий.

Конечно, Bofors устанавливались не только на военных кораблях, но и на различных наземных орудийных платформах, как стационарных, так и мобильных (танки, грузовики и т. д.).

Так насколько же эффективной была 40-мм пушка? Как пишет Джесси Бекетт в статье "Bofors 40MM Revolutionized Anti-Aircraft Combat", опубликованной 24 января 2022 года в журнале War History Online:

"Британцы очень высоко ценили эту пушку и уделяли огромное внимание ее производству во время войны. Фактически, заводы Содружества произвели более 19 тысяч 40-мм пушек Bofors… Во время Дня Д пушки Bofors были жизненно важны для защиты недавно захваченных территорий, а расчеты легкого зенитного полка Королевской артиллерии сбили 17 вражеских самолетов над рекой Орн во Франции… Орудие также носит титул первого наземного зенитного орудия, сбившего реактивный самолет — в данном случае это был немецкий Me 262".

Британские расчеты зенитных орудий Bofors Фото: Википедия

Что касается Oerlikon, то и здесь не обошлось без славных побед: Дэниел Гарас из Командования военно-морской истории и наследия приводит сводку по зенитным средствам, опубликованную 8 октября 1945 года, в которой 20-мм пушке приписывается 6175 сбитых самолетов противника в период с 1941 по 1945 год.

40-мм пушка Bofors остается в строю в прямом и переносном смысле и сегодня, но, по иронии судьбы, теперь она используется с самолета по наземным целям, став частью арсенала боевого корабля AC-130 Spectre. Тем временем 20-мм пушка Oerlikon по-прежнему стоит на вооружении некоторых морских подразделений, номинально являясь противовоздушным оружием последнего шанса (в чем-то сродни CIWS Phalanx, хотя и не обладая такой же впечатляющей скорострельностью), но в основном используясь для предупредительной стрельбы или противодействия небольшим судам.

Об авторе

Кристиан Д. Орр — бывший офицер ВВС, сотрудник федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведки (с уклоном в изучение терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security.