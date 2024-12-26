Меньше "Смерчей" и "Торнадо": ВСУ атаковали химкомбинат в Ростовской области (видео)

Украинские средства поражения попали по важному предприятию военно-промышленного комплекса России — воздушные цели преодолели 200 км над оккупированной территорией.

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Российская армия лишилась одного из пяти заводов, которые производили компоненты для ракет различных типов, в том числе — для баллистических и для РСЗО. ВСУ нанесли удар, который уменьшил возможности ВС РФ обстреливать украинцев. О последствиях одной из недавних атак Украины написали на странице Facebook Главного управления коммуникаций ВСУ ("СтратКом ВСУ").

В заметке СтратКома указано, что произошел высокоточный удар, но каким именно высокоточным оружием его нанесли, не написали. Также нет точной даты, а отмечается, что инцидент произошел "на днях". Взорвалось на предприятии из сферы военно-промышленного комплекса РФ, которое выпускало горючее для российских баллистических ракет, говорится в сообщении. Благодаря этому удару есть надежда, что у Кремля уменьшатся возможности для обстрелов украинской территории, гражданских городов и инфраструктурных объектов.

Удар по РФ — попадание по химкомбинату в Каменск-Шахтинске 18 декабря Фото: facebook / СтратКом ВСУ

Удар по РФ — детали попадания по комбинату в Каменск-Шахтинске

Отметим, в сообщении ВСУ не конкретизируется название предприятия в Каменск-Шахтинске, по которому удалось попасть ВСУ. В то же время 18 декабря Фокус писал о взрывах, которые прогремели в данном населенном пункте. К вечеру местные жители начали публиковать кадры работы средств ПВО, которые стреляли по воздушным целям рядом с Федеральным казенным предприятием "Комбинат "Каменский". После этого на территории комбината заметили зарево. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что могла состояться атака по одному из крупнейших химических предприятий РФ, которое производит ракетное топливо и компоненты для твердотопливных двигателей, например, для ракет РСЗО. Между тем российские власти заверили, что состоялась атака десяти ракет ATACMS, но никаких подтверждений данного заявления не публиковали.

Между тем в ноябре 2024 года OSINT-аналитик рассказал о пяти заводах РФ, имеющих отношение к производству ракет различных типов. Среди прочего, он упомянул о заводе в Каменск-Шахтинске, расположенном рядом с оккупированной Луганской областью.

Удар по РФ — какой завод размещен в Каменск-Шахтинске Удар по РФ — расстояние до комбината в Каменск-Шахтинске Фото: DeepState

Чтобы до него добраться, следует преодолеть 200 км территории, захваченной россиянами. В заметке указано, что в точке с ориентировочными координатами 48.2976, 40.1825 производят продукцию, необходимую для ракет комплексов "Молодец", "Тополь", "Ураган", "Смерч", "Торнадо". Другой ближайший завод такого типа — под Москвой на расстоянии 400 км.

Напоминаем, 24 декабря в СМИ сообщили, что российские власти после удара по аэродрому "Миллерово" отводят самолеты подальше от линии фронта.