РФ активно отводит самолеты с баз, удар по аэродрому Миллерово это доказывает, — СМИ

СМИ отмечает рост количества ударов Украины вглубь РФ с помощью своих дронов, а также западных крылатых и баллистических ракет. Активные удары Сил обороны по аэродромам вынуждают ВКС России передислоцировать свои самолеты.

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Украинские военные осуществили удар беспилотниками по российской военной базе "Миллерово", на котором могли находиться определенное количество боевых самолетов. Об этом пишет обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.

По его убеждению, мишенями могли быть несколько штурмовиков Су-25 российских ВКС, которые осуществляют плановые боевые вылеты. Также на этой базе есть военная академия, которое тоже могла стать целью поражения.

"Конкретная цель на самом деле не имеет значения. Суть украинских глубоких ударов не всегда заключается в простом уничтожении отдельных зданий или единиц техники. По словам основателя украинской аналитической группы Frontelligence Insight с ником Tatarigami, "цель состоит в том, чтобы постоянно увеличивать стоимость войны для России", внушая страх, увеличивая риски и срывая операции", — пишет обозреватель.

По его словам, такие удары приносят результаты, ведь Украина разворачивает все больше дальнобойных средств поражения — от баллистических ATACMS до крылатых ракет SCALP-EG и Storm Shadow. Все это заставляет россиян, по мнению обозревателя, перемещать свои силы как можно дальше от линии фронта.

"Еще семь месяцев назад российские ВКС базировали 305 боевых самолетов на расстоянии около 170 км от линии фронта. Когда украинская армия начала использовать ATACMS, каждый из которых разбрасывает сотни суббоеприпасов размером с гранату по большой территории, то россияне запаниковали и начали передислоцировать свои самолеты на другие базы, которые расположены вне 300 км зоны поражения ATACMS", — пишет господин Экс.

Он указывает, что последние спутниковые снимки авиабазы "Миллерово" отражали десятки Су-25 и Су-30 на аэродроме "Миллерово". Уже осенью 2024 года на базе остались несколько Су-25, а это значит, что большая эвакуация российских самолетов продолжается.

"Это не означает, что украинские налеты на аэродром в Ростовской области являются бестолковыми. Такие рейды заставляют россиян столкнуться с дилеммой "время-расстояние": действуя с баз в 600 км, а не со 180 км до линии фронта, это ограничивает частоту полета российской авиации, а также влияет на их привлечение на поле боя. Конечно, российские ВКС пытаются сохранить самолеты, но их польза постепенно уменьшается. Это — хорошая математика для Украины, которая только становится лучше, ведь украинское оружие все чаще и глубже поражает цели в тылу РФ", — констатирует обозреватель Дэвид Экс.

Напомним, Фокус писал, что ночью 24 декабря на аэродроме "Миллерово" прогремели взрывы из-за атаки БпЛА. Глава Ростовской области утверждает, что пострадавших нет, а над регионом якобы сбили восемь дронов, хотя Минобороны РФ отчиталось о девяти.

Ранее, 19 декабря в Мурманске прогремели взрывы возле базы Северного флота. 19 декабря взрывы прогремели на одном из военных объектов в российском Североморске, где стоит военный флот и есть два секретных аэродрома.