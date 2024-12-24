РФ активно відводить літаки з баз, удар по аеродрому Міллерово це доводить, — ЗМІ

ЗМІ відзначає зростання кількості ударів України углиб РФ за допомогою своїх дронів, а також західних крилатих і балістичних ракет. Активні удари Сил оборони по аеродромах змушують ПКС Росії передислоковувати свої літаки.

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Українські військові здійснили удар безпілотниками по російській військовій базі "Міллерово", на якому могли перебувати певна кількість бойових літаків. Про це пише оглядач видання Forbes Девід Екс.

На його переконання, мішенями могли бути кілька штурмовиків Су-25 російських ПКС, які здійснюють планові бойові вильоти. Також на цій базі є військова академія, яке теж могла стати ціллю ураження.

"Конкретна ціль насправді не має значення. Суть українських глибоких ударів не завжди полягає в простому знищенні окремих будівель чи одиниць техніки. За словами засновника української аналітичної групи Frontelligence Insight з ніком Tatarigami, "мета полягає в тому, щоб постійно збільшувати вартість війни для Росії", вселяючи страх, збільшуючи ризики та зриваючи операції", — пише оглядач.

За його словами, такі удари приносять результати, адже Україна розгортає все більше далекобійних засобів ураження — від балістичних ATACMS до крилатих ракет SCALP-EG і Storm Shadow. Все це змушує росіян, на думку оглядача, переміщувати свої сили якомога далі від лінії фронту.

"Ще сім місяців тому російські ПКС базували 305 бойових літаків на відстані близько 170 км від лінії фронту. Коли українська армія почала використовувати ATACMS, кожен з яких розкидає сотні суббоєприпасів розміром з гранату по великій території, то росіяни запанікували та почали передислокувати свої літаки на інші бази, які розташовані поза 300 км зоною враження ATACMS", — пише пан Екс.

Він вказує, що останні супутникові знімки авіабази "Міллерово" відображали десятки Су-25 і Су-30 на аеродромі "Міллерово". Вже восени 2024 року на базі лишилися кілька Су-25, а це значить, що велика евакуація російських літаків продовжується.

"Це не означає, що українські нальоти на аеродром у Ростовській області є безґлуздими. Такі рейди змушують росіян зіткнутися з дилемою "час-відстань": діючи з баз за 600 км, а не зі 180 км до лінії фронту, це обмежує частоту польоту російської авіації, а також впливає на їхнє залучення на полі бою. Звісно, що російські ПКС намагаються зберегти літаки, але їхня користь поступово зменшується. Це — хороша математика для України, яка тільки стає кращою, адже українська зброя все частіше та глибше уражає цілі в тилу РФ", — констатує оглядач Девід Екс.

Нагадаємо, Фокус писав, що вночі 24 грудня на аеродромі "Міллерово" пролунали вибухи через атаку БпЛА. Очільник Ростовської області стверджує, що постраждалих немає, а над регіоном нібито збили вісім дронів, хоча Міноборони РФ відзвітувало про дев'ять.

Раніше, 19 грудня у Мурманську прогриміли вибухи біля бази Північного флоту.Самі вибухи пролунали на одному з військових об'єктів у російському Сєвєроморську, де стоїть військовий флот і є два секретні аеродроми.