Менше "Смерчів" і "Торнадо": ЗСУ атакували хімкомбінат в Ростовській області (відео)

Українські засоби ураження влучили по важливому підприємству військово-промислового комплексу Росії — повітряні цілі здолали 200 км над окупованою територією.

Related video

Російська армія позбулась одного з п'яти заводів, які виробляли компоненти для ракет різних типів, у тому числі — для балістичних та для РСЗВ. ЗСУ завдали удар, який зменшив можливості ЗС РФ обстрілювати українців. Про наслідки однієї з недавніх атак України написали на сторінці Facebook Головного управління комунікацій ЗСУ ("СтратКом ЗСУ").

У дописі СтратКому вказано, що відбувся високоточний удар, але якою саме високоточною зброєю його завдали, не написали. Також немає точної дати, а зауважується, що інцидент відбувся "днями". Вибухнуло на підприємстві зі сфери військово-промислового комплексу РФ, яке випускало пальне для російських балістичних ракет, ідеться у повідомленні. Завдяки цьому удару є сподівання, що у Кремля зменшаться спроможності для обстрілів української території, цивільних міст та інфраструктурних об'єктів.

Удар по РФ - влучання по хімкомбінату в Кам'янськ-Шахтинську 18 грудня Фото: facebook / СтратКом ВСУ

Удар по РФ — деталі влучання по комбінату в Кам'янськ-Шахтинську

Зазначимо, у повідомленні ЗСУ не конкретизується назва підприємства в Кам'янськ-Шахтинську, по якому вдалось поцілити ЗСУ. Водночас 18 грудня Фокус писав про вибухи, які пролунали у даному населеному пункті. Надвечір місцеві жителі почали публікувати кадри роботи засобів ППО, які стріляли по повітряних цілях поруч з Федеральним казенним підприємством "Комбінат "Кам'янський". Після цього на території комбінату помітили заграву. Глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що могла відбутись атака по одному з найбільших хімічних підприємств РФ, яке виробляє ракетне паливо та компоненти для твердопаливних двигунів, наприклад, для ракет РСЗВ. Тим часом російська влада запевнила, що відбулась атака десяти ракет ATACMS, але ніяких підтверджень даної заяви не публікували.

Тим часом у листопаді 2024 року OSINT-аналітик розповів про п'ять заводів РФ, дотичних до виробництва ракет різних типів. Серед іншого, він згадав про завод в Кам'янськ-Шахтинську, розташованому поруч з окупованою Луганською областю.

Удар по РФ - який завод розміщений в Кам'янськ-Шахтинську Удар по РФ - відстань до комбінату в Кам'янськ-Шахтинську Фото: DeepState

Щоб до нього дістатись, слід здолати 200 км території, захопленої росіянами. У дописі вказано, що у точці з орієнтовними координатами 48.2976, 40.1825 вироблять продукцію, необхідну для ракет комплексів "Молодець", "Тополь", "Ураган", "Смерч", "Торнадо". Інший найближчий завод такого типу — під Москвою на відстані 400 км.

Нагадуємо, 24 грудня у ЗМІ повідомили, що російська влада після удару по аеродрому "Міллерово" відводить літаки якнайдалі від лінії фронту.