Ядовитый газ Второй мировой: корабль "Судного дня" в Темзе может убить целый город

Судно SS Richard Montgomery затонуло в августе 1944 года. И оно все еще на дне вместе со своим опасным для людей грузом.

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Грузовой корабль "Ричард Монтгомери" с грузом времен Второй мировой войны, может выпустить облако смертоносного горчичного газа иприт. А 1400 американских бомб в его трюме — спровоцировать масштабное цунами. SS Richard Montgomery потонул после удара немецкой авиации в 1944 году и он до сих пор опасен. Об этом пишет Mirror.

SS Richard Montgomery затонул в устье Темзы около Ширнесса, Кент, в августе 1944 года, унеся на дно около 1400 тонн американских бомб. Но советник Саутенда Стивен Эйлен опасается, что обломки , которые находятся всего в 10 км от его избирательного округа, перевозили второй, "гораздо более зловещий" груз — горчичный газ, или иприт.

Мачты корабля "Судного дня" в русле Темзы Фото: Getty Images

Он привел в пример другой корабль типа "Либерти", SS John Harvey, который был отправлен на средиземноморский театр военных действий с секретной поставкой смертоносного газа. Но корабль был потоплен Люфтваффе у Бари, Италия, в декабре 1943 года, выпустив свой смертоносный груз и убив десятки людей.

"Есть ли что-то подобное на "Монтгомери"? Есть ли на этом корабле что-то гораздо более зловещее, чем нам говорят? Потому что никто до сих пор не скажет, что именно на нем находится", — задался вопросом чиновник.

Опасаясь, что отчаявшийся Гитлер может обратиться к химическому оружию, союзники отправили в Италию горчичный газ, чтобы иметь возможность быстро отреагировать. Но этот газ был запрещен Женевским протоколом и был отправлен с такой секретностью, что его присутствие в Италии не было признано даже после того, как он был случайно выпущен. Эйлен утверждал, что если Гитлер считался достаточно отчаянным, чтобы применить химическое оружие после вторжения союзников в Италию, то ситуация в августе 1944 года была для него еще хуже.

"День Д" состоялся в июне, и Гитлер дал своим войскам разрешение на вывод из Нормандии всего за несколько дней до того, как затонул SS Richard Montgomery. Эйлен говорит: "Я могу сложить два плюс два и получить пять здесь, но дело в том: если они везли газ в Италию, почему бы им не везти его после "дня Д"? Гитлер, должно быть, был в отчаянии. Если они везли его в Италию, думая, что Гитлер будет достаточно отчаянным, чтобы использовать его, у них, должно быть, были веские причины, и, конечно, логика говорит, что они бы купили его и в этой части Европы".

Планируется снять мачты SS Richard Montgomery, которые все еще возвышаются над ватерлинией, чтобы они не рухнули на обломки и не спровоцировали взрыв. Но действия неоднократно откладывались, и теперь работы, как ожидается, начнутся не раньше следующего года. Американское правительство дважды предлагало сделать обломки безопасными — в 1948 и 1967 годах — но оба раза получало отказ.

Корабль "Ричард Монтгомери" затонул в 1944 году Фото: vesselfinder.com

Эйлен пытается выяснить, почему "Монтгомери" все еще на дне Темзы, причем там, где до сих пор проходят сотни судов.

Недавнее обследование обнаружило дополнительные признаки обрушения судна, все из которых были замечены в предыдущем году. Корабль медленно разрушается, появилась трещина вдоль второго грузового трюма и она стала шире и длинее на 37 см длиннее с момента предыдущего обследования. Задняя половина корабля "Судного дня", тем временем, "потенциально разломилась надвое примерно на полпути по своей длине", при этом участок палубы длиной шесть метров обрушился более чем на полметра за один год.

Представитель Департамента транспорта, ответственного министерства, отреагировал на опасения г-на Эйлена. Там заявили заявили: "SS Richard Montgomery — одно из наиболее хорошо документированных крушений в мире. За 80 лет с момента его затопления не было никаких доказательств того, что в его грузе находился горчичный газ".

Что такое горчичный газ иприт

Иприт, или горчичный газ, или "Lost" — это боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия.

Был синтезирован Сезаром Депре в 1822 году и (независимо) британским ученым Фредериком Гатри в 1860 году.

Название Lost он получил от фамилий ученых Вильгельма Ломеля и Вильгельма Штейнкопфа создавших в 1916 году метод его выработки в промышленных масштабах для Германской имперской армии.

Впервые иприт был применен Германией 12 июля 1917 года против англо-французских войск во время 3-й битвы при Ипре. После чего горчичный газ назвали иприт.

Также иприт применялся Италией в итало-эфиопской войне 1935-1936 годов. И во время Второй мировой войны.

Катастрофа в Бари

В декабре 1943 года в результате бомбардировки итальянского города Бари немецкой авиацией был потоплен американский транспорт "Джон Харви", перевозивший бомбы с ипритом. В результате утечки газа большое количество американских моряков и местных жителей получили отравления, в том числе со смертельным исходом. Всего во время налета затонули 25 кораблей.

Катастрофа в Бари Фото: Wikipedia

Официально, 628 жертв среди военных были госпитализированы с симптомами отравления горчичным газом после затопления SS John Harvey, 83 из них скончались от полученных травм. Число жертв среди гражданского населения не было зафиксировано, но люди умирали от отравления ипритом даже спустя месяц после кораблекрушения. Официально, данные о "катастрофе в Бари" были рассекречены только в 1959 году.

Напомним, Фокус писал о корабле "Судного дня" и о том, что будет, если все 1400 бомб в его трюме начнут взрываться.