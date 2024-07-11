"Все как одно целое": как мобильные огневые группы сбивают "Шахеды" (фото, видео)

По словам украинских военных, оккупанты, обычно запускают БПЛА ночью, в облачную или дождливую погоду, чтобы их было сложнее выявить.

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Мобильные огневые группы воздушного командования "Запад" Вооруженных сил Украины сбивают российские ударные беспилотники "Шахед" с помощью зенитной установки ЗУ-23-2 на шасси автомобиля ЗиЛ-130. О том, как это происходит, рассказал командир мобильной огневой группы отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения воздушного командования "Запад" старший сержант Василий Жиравецкий.

Офицер отметил, враг запускает "Шахеды", как правило, ночью, в облачность, во время тумана или дождя, чтобы их было сложнее заметить. Для обнаружения дронов используются тепловизоры и многое другое оборудование.

Военнослужащий ВСУ и ЗУ-23-2 Фото: Воздушные силы ВСУ

Мобильные огневые группы находятся в постоянной боевой готовности. Командир следит за воздушной обстановкой на специальном планшете, поддерживает связь с пунктом управления, наблюдает и выявляет цели. Когда цель выявлена, защитники отправляются на определенную позицию и разворачивают ЗУ-23-2.

"Что чувствуешь, когда сбиваешь "Шахед"? Радость, подъем, эйфорию. Все делается на автомате, адреналин зашкаливает. Работаем все как одно целое", — рассказал офицер.

Мобильная огневая группа ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ

По словам военного, сбивать БПЛА несложно, если много тренироваться в разных погодных условиях и в разное время суток. Также нужно постоянно отрабатывать развертывание вооружений. Свои действия нужно доводить до автоматизма. Намного сложнее для мобильной огневой группы сбить крылатую ракету, так как она летит быстро и времени на поражение мало.

"Но наши коллеги, две другие мобильные огневые группы, сбили по одной ракете. Думаю, мы также ракету уничтожим, если она будет пролетать в зоне поражения", — отметил Василий Жиравецкий.

Мобильная огневая группа ВСУ

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, с начала 2024 года россияне выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа "Шахед". Защитники украинского неба уничтожили около 86% из них.

В свою очередь военнослужащий ВСУ и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов предупредил, что оккупанты начали запускать "Шахеды" без боевой части, которые летают вне зоны досягаемости мобильных огневых групп, чтобы истощать ПВО Украины.