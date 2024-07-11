"Усі як одне ціле": як мобільні вогневі групи збивають "Шахеди" (фото, відео)

За словами українських військових, окупанти зазвичай запускають БПЛА вночі, у хмарну або дощову погоду, щоб їх було складніше виявити.

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Мобільні вогневі групи повітряного командування "Захід" Збройних сил України збивають російські ударні безпілотники "Шахед" за допомогою зенітної установки ЗУ-23-2 на шасі автомобіля ЗІЛ-130. Про те, як це відбувається, розповів командир мобільної вогневої групи окремого полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення повітряного командування "Захід" старший сержант Василь Жиравецький.

Офіцер зазначив, ворог запускає "Шахеди", як правило, вночі, у хмарність, під час туману або дощу, щоб їх було складніше помітити. Для виявлення дронів використовуються тепловізори та багато іншого обладнання.

Військовослужбовець ЗСУ та ЗУ-23-2 Фото: Повітряні сили ЗСУ

Мобільні вогневі групи перебувають у постійній бойовій готовності. Командир стежить за повітряною обстановкою на спеціальному планшеті, підтримує зв'язок із пунктом управління, спостерігає і виявляє цілі. Коли ціль виявлено, захисники вирушають на визначену позицію та розгортають ЗУ-23-2.

"Що відчуваєш, коли збиваєш "Шахед"? Радість, підйом, ейфорію. Усе робиться на автоматі, адреналін зашкалює. Працюємо всі як одне ціле", — розповів офіцер.

Мобільна вогнева група ЗСУ Фото: Повітряні сили ЗСУ

За словами військового, збивати БПЛА нескладно, якщо багато тренуватися в різних погодних умовах і в різний час доби. Також потрібно постійно відпрацьовувати розгортання озброєнь. Свої дії потрібно доводити до автоматизму. Набагато складніше для мобільної вогневої групи збити крилату ракету, оскільки вона летить швидко і часу на ураження мало.

"Але наші колеги, дві інші мобільні вогневі групи, збили по одній ракеті. Думаю, ми також ракету знищимо, якщо вона пролітатиме в зоні ураження", — зазначив Василь Жиравецький.

Мобільна вогнева група ЗСУ

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, з початку 2024 року росіяни випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу "Шахед". Захисники українського неба знищили близько 86% із них.

Зі свого боку військовослужбовець ЗСУ і фахівець із радіотехнологій Сергій Безкрестнов попередив, що окупанти почали запускати "Шахеди" без бойової частини, які літають поза зоною досяжності мобільних вогневих груп, щоб виснажувати ППО України.