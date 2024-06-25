В Україні збили майже дві тисячі "шахедів" у 2024 році: Олещук показав кадри запеклих боїв (відео)

Зі слів командувача Повітряних сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, більшість збитих безпілотників, які випускає Росія, на рахунку мобільних вогневих груп.

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Повітряні сили ЗСУ щоночі ведуть потужні протиповітряні бої, знищуючи ворожі дрони. З початку 2024 року росіяни випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу "Shahed". Оборонці українського неба знищили близько 86 відсотків з них. Це 1953 "шахеди", повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у вівторок, 25 червня.

За його словами, вранішні зведення у вигляді інфографіки, це не просто результати із десятками збитих "шахедів".

"Таких результатів вдалось досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп Сил оборони України. Це тисячі військовослужбовців, які майже щоночі виїжджають на вогневі позиції і б’ють ворожі БпЛА з усього наявного у них озброєння", — зазначив Олещук.

Мобільні вогневі групи мають на озброєнні модифіковану стрілецьку зброю, зенітні гармати, ПЗРК. Додаткове обладнання — прилади нічного бачення, оптика, тепловізори, лазерні указки, засоби РЕБ, прожектори, програмне забезпечення, автомобілі високої прохідності — допомагають забезпечувати результат бойової роботи.

Олещук заявив, що понад 80 відсотків збитих "шахедів" саме на рахунку цих підрозділів.

Нагадаємо, 21 червня Військово-морські сили спільно зі Службою безпеки України знищили склад безпілотників "Shahed-136/Герань-2" у Краснодарському краї РФ.

28 травня військовослужбовець ЗСУ та фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов заявив, що Росія планує випускати щороку 6 тисяч "шахедів".