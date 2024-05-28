У Росії планують випускати до 6000 "Шахедів" на рік: чим може відповісти Україна

За словами військового Сергія Бескрестнова, українські компанії здатні виробляти ще більше далекобійних БПЛА, але є одна умова.

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У Російській Федерації мають намір виробляти до 6000 безпілотних літальних апаратів "Шахед" на рік. При цьому в Україні також є можливості для масштабного виробництва безпілотників. Про це написав військовослужбовець Збройних сил України та фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов у своєму Telegram-каналі 28 травня.

У своїй публікації Сергій Бескрестнов посилається на статтю The Wall Street Journal, згідно з якою росіяни уклали з іранськими партнерами угоду з будівництва заводу з виробництва дронів. Судячи з контракту, на підприємстві планували виробляти 6000 "Шахедів" на рік, але, за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, наприкінці квітня завод випереджав виробничий графік, уже поставивши 4500 "Шахедів".

Як зазначає експерт, щоб досягти показника 6000 БПЛА на рік росіянам потрібно випускати приблизно по 500 апаратів на місяць. За його словами, ця цифра "не особливо вражає", оскільки багато українських компаній прямо зараз можуть виробляти по 100-150 ударних безпілотників на місяць.

"Тому, були б замовлення від держави, а масштабом атак ми теж можемо порадувати противника", — констатував військовий.

Сергій Бескрестнов також вказав на те, що українські військові навчилися протистояти російським ударним БПЛА за допомогою засобів протиповітряної оборони (ППО). Водночас російська ППО, за словами експерта, демонструє не дуже високу ефективність.

Нагадаємо, аеророзвідники 106-ї окремої бригади Сил територіальної оборони розповіли в інтерв'ю "Новости. Live", що Сили оборони України навчилися виробляти та ефективно використовувати FPV-дрони, використовуючи найкращі технології. За словами військових, у застосуванні безпілотників відбувся "переломний момент", завдяки якому вдалося пригальмувати просування підрозділів ЗС РФ.

Крім того, вітчизняні розробники створили для Сил оборони України різноманітні наземні роботизовані комплекси, що допомагають знищувати ворога, постачати підрозділи зброєю та припасами, вести розвідку та евакуювати поранених.