ЗСУ знищили на території РФ склад "Шахедів" і не тільки: фото до і після

Українські військові знищили склад зі смертоносною зброєю, а також зменшили кількість інструкторів, які готували курсантів для нанесення ударів по Україні. У повітря злетіли й навчальні корпуси та пункти управління.

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Склад безпілотників "Shahed-136/Герань-2", розташований у Краснодарському краї РФ, знищили силами і засобами Військово-морських сил України у взаємодії зі Службою безпеки України, 21 червня, і за два дні в телеграм-каналі ВМС з'явилися супутникові знімки Planet Labs наслідків ефективних ударів українських захисників.

На кадрах чітко видно масштаб руйнувань. Одна величезна будівля знищена повністю, друга зазнала суттєвих пошкоджень, а на її даху видно величезний слід від удару боєприпасом.

Крім складу з готовими дронами, уражено навчальні корпуси, пункти управління та зв'язку розрахунків цих БПЛА.

"Також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків "Shahed-136/Герань-2", і тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем. Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із побратимами з Сил оборони продовжують нищити ворога на землі, в морі та повітрі!" — йдеться в повідомленні.

На знімках показано масштаб руйнувань після атаки ВМС України

ЗСУ продовжують методично виносити цілі на території Росії, намагаючись максимально знерухомити і "засліпити" противника. Зокрема, військові вразили чотири російські нафтопереробні заводи, а також вдарили по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки окупантів.

21 червня не тільки українські захисники знищували інфраструктуру та логістику ворога. Самі окупанти "допомогли", збивши свій же гелікоптер Ка-29, який летів над Анапою в Краснодарському краї. По ньому відпрацювала російська установка протиповітряної оборони ЗРГК "Панцир-С1". Ка-29 прямував у бік Криму, щоб відбити атаку безпілотних морських катерів Сил оборони.

Уранці 23 червня Генштаб України також відзвітував про ще одну успішну операцію. У відомстві повідомили, що Сили оборони України знищили пункт управління мотострілецького полку в селі Нехотєєвка Бєлгородської області (РФ).

"За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражено. Далі буде...", — йдеться в заяві.

Раніше Фокус писав, що Росія готує щонайменше 90 тисяч військовослужбовців до нового наступу, окупанти тренуються "в глибині" країни.