ВСУ уничтожили на территории РФ склад "Шахедов" и не только: фото до и после

Украинские военные уничтожили склад со смертоносным оружием, а также уменьшили количество инструкторов, которые готовили курсантов для нанесения ударов по Украине. На воздух взлетели и учебные корпуса и пункты управления.

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Склад беспилотников "Shahed-136/Герань-2", расположенный в Краснодарском крае РФ, был уничтожен силами и средствами Военно-морских сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины 21 июня, и спустя два дня в телеграмм-канале ВМС появились спутниковые снимки Planet Labs последствий эффективных ударов украинских защитников.

На кадрах четко виден масштаб разрушений. Одно огромное здание уничтожено полностью, второе получило существенные повреждения, а на его крыше виден огромный след от удара боеприпасом.

Кроме склада с готовыми дронами, поражены учебные корпуса, пункты управления и связи расчетов этих БПЛА.

"Также были уничтожены квалифицированные инструкторы, готовившие персонал по обслуживанию пусков "Shahed-136/Герань-2" и тех курсантов, которых обучали наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем. Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с собратьями из Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!" – говорится в сообщении.

На снимках показан масштаб разрушений после атаки ВМС Украины

ВСУ продолжают методично выносить цели на территории России, пытаясь максимально обездвижить и "ослепить" противника. В частности, военные поразили четыре российских нефтеперерабатывающих завода, а также ударили по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки оккупантов.

21 июня не только украинские защитники уничтожали инфраструктуру и логистику врага. Сами оккупанты "помогли", сбив свой же вертолет Ка-29, который летел над Анапой в Краснодарском крае. По нему отработала российская установка противовоздушной обороны ЗРГК "Панцирь-С1". Ка-29 направлялся в сторону Крыма, чтобы отразить атаку беспилотных морских катеров Сил обороны.

Утром 23 июня Генштаб Украины также отчитался о еще одной успешной операции. В ведомстве сообщили, что Силы обороны Украины уничтожили пункт управления мотострелкового полка в селе Нехотеевка Белгородской области (РФ).

"По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена. Продолжение следует…", – говорится в заявлении.

Ранее Фокус писал, что Россия готовит по меньшей мере 90 тысяч военнослужащих к новому наступлению, оккупанты тренируются "в глубине" страны.