В Украине сбили почти две тысячи "шахедов" в 2024 году: Олещук показал кадры ожесточенных боев (видео)

По словам командующего Воздушных сил генерал-лейтенанта Николая Олещука, большинство сбитых беспилотников, которые выпускает Россия, на счету мобильных огневых групп.

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Воздушные силы ВСУ каждую ночь ведут мощные противовоздушные бои, уничтожая вражеские дроны. С начала 2024 года россияне выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники украинского неба уничтожили около 86 процентов из них. Это 1953 "Шахеда", сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук во вторник, 25 июня.

По его словам, утренние сводки в виде инфографики, это не просто результаты с десятками сбитых "шахедов".

"Таких результатов удалось достичь благодаря наращиванию боевых возможностей мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Это тысячи военнослужащих, которые почти каждую ночь выезжают на огневые позиции и бьют вражеские БпЛА из всего имеющегося у них вооружения", — отметил Олещук.

Мобильные огневые группы имеют на вооружении модифицированное стрелковое оружие, зенитные пушки, ПЗРК. Дополнительное оборудование — приборы ночного видения, оптика, тепловизоры, лазерные указки, средства РЭБ, прожекторы, программное обеспечение, автомобили высокой проходимости — помогают обеспечивать результат боевой работы.

Олещук заявил, что более 80 процентов сбитых "шахедов" именно на счету этих подразделений.

Напомним, 21 июня Военно-морские силы совместно со Службой безопасности Украины уничтожили склад беспилотников "Shahed-136/Герань-2" в Краснодарском крае РФ.

28 мая военнослужащий ВСУ и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов заявил, что Россия планирует выпускать ежегодно 6 тысяч "шахедов".