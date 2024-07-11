Украину атаковали "шахедами": во Львове и в Хмельницкой области прогремели взрывы, детали

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий за 3 минуты до взрыва во Львове сообщал об ударном вражеском беспилотнике, который летит в направлении города.

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В ночь с 10 на 11 июля российские оккупационные войска осуществили массированную атаку беспилотниками типа "шахед" по территории Украины. В разных регионах раздавались взрывы. Фокус собрал всю известную информацию о ночной атаке россиян.

В 23:25 Воздушные силы ВСУ сообщили о ряде групп вражеских ударных беспилотников, в частности:

группа БПЛА летела на востоке Винницкой области, курсом на северо-запад;

еще несколько беспилотников были в Одесской области и направлялись на север;

группа БПЛА на Николаевщине. Курс на северо-запад через Кировоградскую область.

После полуночи ПС ВСУ сообщили, что "шахеды" продолжают движение в Хмельницкой и Винницкой областях. А через 15 минут после этого в соцсетях сообщили о первом взрыве в Хмельницкой области.

По состоянию на 1:20 ночи воздушную тревогу объявили на востоке Украины, а также в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Ровенской областях.

Уже через несколько минут после объявления тревоги во Львове прогремел взрыв. Перед этим председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал об ударном вражеском беспилотнике, который летит в направлении Львова.

Позже Максим Козицкий отметил, что система противовоздушной обороны сработала хорошо, но не уточнил относительно взрыва во Львове: было ли это сбиванием вражеской цели или просто работой ПВО.

Городской голова Львова Андрей Садовый пока не комментировал эту информацию.

На момент публикации материала сведений о повреждении инфраструктурных объектов или пострадавших лиц в Украине в результате ночной атаки ВС РФ не поступало.

Напомним, ночью 10 июля в Одессе один за другим прогремели три мощных взрыва.

В этот же день бывший представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему не удалось уничтожить все вражеские ракеты над Киевом во время массированной ракетной атаки 8 июля.