Б'є точно в ціль: бригада "Лють" воює на американській гаубиці часів Другої світової війни (відео)

Ця вінтажна гаубиця вже змінила кілька власників, та встигла побувати навіть у Данії та Литві.

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На озброєнні української армії є багато цікавої зброї. Але одним із найстарших є американська гаубиця М101А1. Такі використовувались під час Другої світової війни та під час війни у Кореї. А нині допомагає нищити ворога на Торецькому напрямку. Про вбивчий артефакт розповіли журналісти "Армія ТВ".

Американська гаубиця М101А1 на озброєнні ЗСУ

Нині американська гаубиця М101А1 перебуває на озброєнні штурмової бригади Нацполіції "Лють".

На позиціях кажуть, що гаубиця калібром 105 мм вже достатньо вкопалася, вже стабільна і б'є точно в ціль.

Військовий із псевдо "Джексом" розповідає, що працює на американській гарматі М101 вже три місяці. Каже, що вона досить схожа на радянську Д30, але зручніша.

Американська гаубиця М101А1 на озброєнні ЗСУ Фото: Скриншот

"Тут навіть легше. Тут два навідника. Один відповідає за кут наводки, інший — за приціл. Частіше за все працюють з неї по ворожій піхоті, б'ють на відстань до 10 км. Хоча влучали і по мотоциклістах і по малій броньованій техніці росіян", — боєць "Джексом" каже, що техніка хоча і стара, але надійна. Головне вчасно обслуговувати її і чистити відкатний механізм.

Що відомо про американську гаубицю М101А1

Гаубиця M101A1 (попередня назва M2A1) — артилерійська установка, яка розроблена в США. Це була стандартна американська легка польова гаубиця у Другій світовій війні та під час Корейської війни. Після початку виробництва в 1941 році, вона швидко завоювала репутацію завдяки точності та потужному удару. M101A1 стріляє боєприпасами калібру 105 мм і має радіус дії 11 270 м, що робить її придатною для підтримки піхоти.

Американська гаубиця М101А1 під час Другої Світової війни Фото: War Thunder

Масове виробництво гаубиць на Рок-Айлендському арсеналі тривало до 1953 року, загальна кількість виготовлених М2А1 була доведена до 10 202 одиниці. Проте й у наступні роки випуск гаубиць М101А1 періодично поновлювався для виконання експортних замовлень. Останнє таке замовлення (на 133 гаубиці) було отримано у 1981 році від Індонезії. Останньою кампанією американської армії, в якій широко застосовувалися гаубиці М101А1, стала війна у В'єтнамі. Але їх отримали у післявоєнні роки країни НАТО, а також низка країн на Близькому Сході.

Історик Андрій Харук розповідав, що Україна отримала 18 таких гаубиць у вересні 2022 року.

Американська гаубиця М101А1, яку відправили із Литви до України Фото: Армія Inform

"Шлях їх у наші Збройні Сили був звивистий: американці свого часу передали ці гаубиці Данії, та у 2002 р. подарувала Литві, а за двадцять років литовці передали М101А1 Україні", — розповідав професор.

Нагадаємо, Фокус писав про зенітні гармати Bofors і Oerlikon епохи Другої світової війни. Це були найкращі зенітки тих часів.