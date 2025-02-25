Мобілізація з 1 березня: кого з українців віком до 25 років можуть забрати в армію

Юристи пояснили, чим призовники відрізняються від військовозобов’язаних. Попри мобілізаційний вік з 25 років, призвати у ЗСУ можуть і раніше.

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В Україні триває загальна мобілізація, тобто поповнення ЗСУ новими військовослужбовцями. Мобілізаційний вік — з 25 до 60 років, але у деяких випадках можуть забрати в армію раніше. Нюанси пояснили в адвокатському об’єднанні "Бачинський та партнери".

Мобілізація в Україні: різниця між призовником і військовозобов’язаним

Призовниками є юнаки віком 16-25 років, які були взяти на військовий облік та підлягають призову на строкову службу.

Військовозобов’язаними є чоловіки, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ на особливий період. Цього статусу чоловіки набувають, коли досягають 25-річного віку, або отримавши звання.

"Що важливо, під час дії воєнного стану в Україні призов на строкову військову службу не здійснюється", — зауважили адвокати.

Мобілізація в Україні: кому загрожує до 25 років

25 лютого у виданні "Телеграф" пояснили, що чоловіків, які не досягли мобілізаційного віку, можуть нині забрати в армію через наявних військовий досвід.

Тобто за законом до 25 років мобілізація може загрожувати тим, хто,

вже служив в армії раніше, у мирний час;

закінчив військовий виш або військову кафедру та має військово-облікову спеціальність.

Якщо громадянин має військово-облікову спеціальність або досвід служби, для нього офіційні обмеження за віком не діють.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що в Україні побільшало жінок, які добровільно долучаються до Сил оборони. Найбільше звернень рекрутери зафіксували у Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.

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