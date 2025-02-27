ВВК для ограниченно годных: Генштаб посчитал, сколько мужчин отправят на медкомиссию

Направление на медкомиссию можно получить в мобильном приложении "Резерв+", либо в ТЦК. Около 1,5 млн человек нужно успеть пройти все процедуры до 5 июня 2025 года.

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В Украине продлили срок прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для ограниченно годных. Новый предельный срок власти установили до 5 июня 2025 года, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, около 1,5 млн украинцев должны пройти медкомиссию в указанный срок. Направление на ВВК доступно в мобильном приложении "Резерв+".

Генштаб напомнил о цифровизации процедур воинского учета, в том числе и процесса прохождения медкомиссии. Закон предполагает, что граждане сами обратятся в ТЦК или другие уполномоченные органы и получат там направление на медицинское обследование.

"Это ключевой этап в формировании мобилизационного резерва и обеспечении боеспособности ВСУ".

Министерство обороны Украины собирается отменить территориальную привязку для прохождения медкомиссии. У этой реформы предусмотрено два этапа: сначала до 28 февраля внедряются электронные направления в приложении "Резерв+".

Второй этап продлится до осени 2025 года и включает разграничение медицинских и админданных. Все это позволит пройти медкомиссию в любом медицинском учреждении независимо от места регистрации. Игнорировать повестку на ВВК не рекомендуют: можно получить штраф от 17 000 до 25 500 гривен или объявление в розыск.

Напомним, недавно во Львовской области ударили ножом работника ТЦК. Военкомы заявили, что это было "проявление трусости".

Фокус 11 февраля писал, как военнообязанный сбежал с больницы, куда его принудительно доставили для прохождения ВВК. Мужчина вылез в окно 6-го этажа, хотел спуститься по водосточной трубе, но сорвался и упал.