Нюансы прохождения военно-врачебной комиссии с 1 марта: на что следует обратить внимание

Стоит помнить, что в случае игнорирования повестки на ВВК лицо может быть привлечено к ответственности.

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В условиях военного времени и мобилизации в Украине каждый военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию. О порядке прохождения рассказывает издание NV.

Порядок прохождения ВЛК с 1 марта

Перед осмотром военнообязанный должен сдать общий анализ крови, в частности на ВИЧ, гепатит, сахар, общий анализ еще кое-чего, определяется группа крови, резус, проводится рентген, ЭКГ. После врачи направляют лицо на следующие анализы:

общий анализ крови и исследование мочи;

электрокардиографию (ЭКГ);

определение группы крови и резус-принадлежности;

серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита В, антитела к вирусу гепатита С, реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW);

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.

Следует добавить, что лицам после 40 лет обязательно проводят измерение давления и исследование крови на сахар.

У профильного врача следует сообщить об имеющихся проблемах, показать все необходимые медицинские документы и отметить, что приобщили данные документы к личному делу. Законодательством предусматривается, что для обследования на некоторые заболевания врачи обязаны направить на госпитализацию.

Можно ли направлять на ВЛК забронированных

Издание отмечает, что в этом случае военнообязанные на медицинский осмотр не направляются. Исключение — это случаи, когда лица принимаются на военную службу по контракту.

Алгоритм действий при получении повестки или направления на ВВК

Не следует игнорировать повестку. Это может привести к штрафу или даже объявления военнообязанного в розыск, что делает невозможным повторное бронирование. В случае игнорирования повестки лицу грозит штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн или объявление в розыск.

Напомним, что Верховная Рада продлила срок прохождения повторной ВВК для ограниченно годных. В то же время ограниченно годные до 25 лет не обязаны проходить повторную ВВК.

Добавим, что лиц с инвалидностью отныне не будут направлять на прохождение ВВК. К тому же информацию о наличии у гражданина инвалидности будут вносить в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов.