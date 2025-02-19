Нюанси проходження військово-лікарської комісії з 1 березня: на що слід звернути увагу

Варто пам'ятати, що у випадку ігнорування повістки на ВЛК особу може бути притягнуто до відповідальності.

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В умовах воєнного часу та мобілізації в Україні кожен військовозобов'язаний має пройти військово-лікарську комісію. Про порядок проходження розповідає видання NV.

Порядок проходження ВЛК з 1 березня

Перед оглядом військовозобов'язаний має здати загальний аналіз крові, в тому числі на ВІЛ, гепатит, цукор, загальний аналіз ще дечого, визначається група крові, резус, проводиться рентген, ЕКГ. Після лікарі направляють особу на наступні аналізи:

загальний аналіз крові та дослідження сечі;

електрокардіографію (ЕКГ);

визначення групи крові та резус-належності;

серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту В, антитіла до вірусу гепатиту С, реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

дослідження крові чи УЗД якщо є хронічні захворювання.

Слід додати, що особам після 40 років, обов’язково проводять вимір тиску і дослідження крові на цукор.

У профільного лікаря варто повідомити про наявні проблеми, показати усі необхідні медичні документи та наголосити, що долучили дані документи до особової справи. Законодавством передбачається, що для обстеження на деякі захворювання лікарі зобов’язані направити на госпіталізацію.

Чи можна направляти на ВЛК заброньованих

Видання зазначає, що в цьому випадку військовозобов'язані на медичний огляд не направляються. Виключення — це випадки, коли особи приймаються на військову службу за контрактом.

Алгоритм дій при отриманні повістки або направлення на ВЛК

Не слід ігнорувати повістку. Це може призвести до штрафу або навіть оголошення військовозобов'язаного в розшук, що унеможливлює повторне бронювання. В разі ігнорування повістки особі загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн або оголошення в розшук.

Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила строк проходження повторної ВЛК для обмежено придатних. При цьому обмежено придатні до 25 років не зобов'язані проходити повторне ВЛК.

Додамо, що осіб з інвалідністю відтепер не будуть направляти на проходження ВЛК. До того ж інформацію про наявність у громадянина інвалідності вноситимуть до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.