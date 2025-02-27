ВЛК для обмежено придатних: Генштаб порахував, скільки чоловіків відправлять на медкомісію

Направлення на медкомісію можна отримати в мобільному застосунку "Резерв+", або в ТЦК. Близько 1,5 млн осіб потрібно встигнути пройти всі процедури до 5 червня 2025 року.

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В Україні продовжили термін проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних. Новий граничний термін влада встановила до 5 червня 2025 року, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, близько 1,5 млн українців мають пройти медкомісію в зазначений термін. Направлення на ВЛК доступне в мобільному застосунку "Резерв+".

Генштаб нагадав про цифровізацію процедур військового обліку, зокрема й процесу проходження медкомісії. Закон передбачає, що громадяни самі звернуться до ТЦК або інших уповноважених органів і отримають там направлення на медичне обстеження.

"Це ключовий етап у формуванні мобілізаційного резерву та забезпеченні боєздатності ЗСУ".

Міністерство оборони України збирається скасувати територіальну прив'язку для проходження медкомісії. У цієї реформи передбачено два етапи: спочатку до 28 лютого впроваджуються електронні направлення в застосунку "Резерв+".

Другий етап триватиме до осені 2025 року і включає розмежування медичних та адмінданих. Усе це дасть змогу пройти медкомісію в будь-якому медичному закладі незалежно від місця реєстрації. Ігнорувати повістку на ВЛК не рекомендують: можна отримати штраф від 17 000 до 25 500 гривень або оголошення в розшук.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області вдарили ножем працівника ТЦК. Військкоми заявили, що це був "прояв боягузтва".

Фокус 11 лютого писав, як військовозобов'язаний втік із лікарні, куди його примусово доставили для проходження ВЛК. Чоловік виліз у вікно 6-го поверху, хотів спуститися водостічною трубою, але зірвався і впав.