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Навіть якщо мобілізація не загрожує: як українці порушують облік у ТЦК і як за це карають

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Фото: УНІАН | Юристи пояснили, як не отримати штраф за порушення правил військового обліку (ілюстративне фото)

Закон зобов’язує кілька категорій українців стояти на військовому обліку. Залежно від тяжкості порушення можна отримати 17 тисяч штрафу або опинитись за ґратами на 5 років.

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Чоловіків, які навіть не досягли мобілізаційного віку, можуть покарати. Нюанси правил військового обліку 25 лютого пояснили юристи компанії INSEININ.

Мобілізація 2025: що таке військовий облік і кого на нього ставлять

Порушення правил військового обліку — це невиконання або неналежне виконання вимог щодо реєстрації, оновлення даних та обов’язків, встановлених законом.

Військовому обліку підлягають:

  • призовники (з 17 років);
  • військовозобов’язані (громадяни, які вже служили або мають підготовку, зараховані у запас);
  • резервісти (ті, хто служить у ЗСУ або інших формуваннях).

Військовий облік ведуть ТЦК, у співпраці з органами місцевого самоврядування і роботодавцями.

Що вважається порушенням військового обліку під час мобілізації 2025

Покарати за порушення військового обліку можуть, якщо:

  • не стати на облік, тобто громадянин досяг відповідного віку і не надав свої дані ТЦК за місцем проживання;
  • не оновити дані про себе вчасно, зокрема йдеться про переїзд, зміну роботи, одруження тощо без повідомлення у ТЦК;
  • ухилятись від медогляду, тобто не виконати вимоги щодо проходження ВЛК під час призову або мобілізації;
  • ухилятись від призову або мобілізації, в тому числі за допомогою фальшивих документів або нелегальної втечі за кордон.

Також порушниками можуть бути роботодавці, адже підприємства та установи за законом зобов’язані вести облік своїх військовозобов’язаних співробітників і вчасно подавати звітність про них.

Мобілізація 2025: яке покарання може загрожувати

Залежно від тяжкості за порушення правил військового обліку може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність.

За легші порушення можуть виписати штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. В разі ж засудження покарання може бути різним:

  • за статтею про ухилення від військового обліку або спеціальних зборів — штраф або до 2 років виправних робіт;
  • за статтею про ухилення від призову — до 3 років обмеження волі;
  • за статтею про ухилення від мобілізації — від 3 до 5 років ув’язнення.

Щоб не отримати штраф або вирок, юристи радять:

  • вчасно ставати на облік і оновлювати дані;
  • виконувати усі вимоги ТЦК;
  • для роботодавців — належним чином вести облік працівників.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ нагадали, що до 5 червня чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними до служби, мають пройти знову ВЛК. Очікуються, що медогляд пройдуть приблизно 1,5 мільйона осіб.

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