Навіть якщо мобілізація не загрожує: як українці порушують облік у ТЦК і як за це карають

Закон зобов’язує кілька категорій українців стояти на військовому обліку. Залежно від тяжкості порушення можна отримати 17 тисяч штрафу або опинитись за ґратами на 5 років.

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Чоловіків, які навіть не досягли мобілізаційного віку, можуть покарати. Нюанси правил військового обліку 25 лютого пояснили юристи компанії INSEININ.

Мобілізація 2025: що таке військовий облік і кого на нього ставлять

Порушення правил військового обліку — це невиконання або неналежне виконання вимог щодо реєстрації, оновлення даних та обов’язків, встановлених законом.

Військовому обліку підлягають:

призовники (з 17 років);

військовозобов’язані (громадяни, які вже служили або мають підготовку, зараховані у запас);

резервісти (ті, хто служить у ЗСУ або інших формуваннях).

Військовий облік ведуть ТЦК, у співпраці з органами місцевого самоврядування і роботодавцями.

Що вважається порушенням військового обліку під час мобілізації 2025

Покарати за порушення військового обліку можуть, якщо:

не стати на облік, тобто громадянин досяг відповідного віку і не надав свої дані ТЦК за місцем проживання;

не оновити дані про себе вчасно, зокрема йдеться про переїзд, зміну роботи, одруження тощо без повідомлення у ТЦК;

ухилятись від медогляду, тобто не виконати вимоги щодо проходження ВЛК під час призову або мобілізації;

ухилятись від призову або мобілізації, в тому числі за допомогою фальшивих документів або нелегальної втечі за кордон.

Також порушниками можуть бути роботодавці, адже підприємства та установи за законом зобов’язані вести облік своїх військовозобов’язаних співробітників і вчасно подавати звітність про них.

Мобілізація 2025: яке покарання може загрожувати

Залежно від тяжкості за порушення правил військового обліку може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність.

За легші порушення можуть виписати штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. В разі ж засудження покарання може бути різним:

за статтею про ухилення від військового обліку або спеціальних зборів — штраф або до 2 років виправних робіт;

за статтею про ухилення від призову — до 3 років обмеження волі;

за статтею про ухилення від мобілізації — від 3 до 5 років ув’язнення.

Щоб не отримати штраф або вирок, юристи радять:

вчасно ставати на облік і оновлювати дані;

виконувати усі вимоги ТЦК;

для роботодавців — належним чином вести облік працівників.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ нагадали, що до 5 червня чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними до служби, мають пройти знову ВЛК. Очікуються, що медогляд пройдуть приблизно 1,5 мільйона осіб.

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій повідомили, що з 3 березня зупиняють видачу листів, за якими виїжджали за кордон митці й медійники. Таке рішення пояснили численними втечами.