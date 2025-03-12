Точно не вручать повістку: юристи розповіли, кого не можуть мобілізувати в 2025 році
Фахівці зазначили, що в поточному році мобілізувати не зможуть деякі категорії населення. Для цього військовозобов'язаним потрібно надати відповідні документи.
В період воєнного стану та мобілізації в Україні деяких осіб не можуть мобілізувати. Фахівці юридичної компанії "Іnseinin" розповідають, кого не можуть призвати до Збройних сил України в 2025 році.
Мобілізації не підлягають:
- особи, які здійснюють постійний догляд за непрацездатними батьками або дружиною/чоловіком або за дітьми з інвалідністю або неповнолітніми дітьми без іншого законного опікуна;
- особи з обмеженими фізичними можливостями, зокрема, громадяни, які мають інвалідність I, II або III групи та особи з тимчасовими або постійними медичними протипоказаннями до військової служби;
- багатодітні батьки, зокрема, чоловіки та жінки, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років;
- особи, які навчаються, зокрема, студенти денної форми навчання закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, а також аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі;
- педагогічні та наукові працівники, зокрема, працівники закладів освіти, які працюють на постійній основі не менш ніж на 0,75 ставки та наукові співробітники, які працюють у наукових установах на постійній основі;
- особи, які працюють у критично важливих галузях, зокрема, працівники підприємств оборонно-промислового комплексу, а також енергетичної, транспортної та комунальної інфраструктури;
- депутати та державні службовці;
- працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, які займають критично важливі посади;
- особи, які мають відстрочку від призову за сімейними обставинами або за станом здоров'я;
- медичні працівники, які надають невідкладну медичну допомогу;
- особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу.
Для отримання відстрочки від мобілізації громадянин повинен надати відповідні документи, що підтверджують його право на відстрочку — відповідні медичні довідки, свідоцтва про народження дітей, документи про навчання тощо. Після розгляду документів приймається рішення про надання відстрочки або звільнення від призову.
Раніше в Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, що військовозобов’язані громадяни України зобов’язані особисто звернутися до ТЦК для оформлення відстрочки. А от за порушення правил військового обліку можуть покарати.