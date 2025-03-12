Точно не вручать повістку: юристи розповіли, кого не можуть мобілізувати в 2025 році

Фахівці зазначили, що в поточному році мобілізувати не зможуть деякі категорії населення. Для цього військовозобов'язаним потрібно надати відповідні документи.

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В період воєнного стану та мобілізації в Україні деяких осіб не можуть мобілізувати. Фахівці юридичної компанії "Іnseinin" розповідають, кого не можуть призвати до Збройних сил України в 2025 році.

Мобілізації не підлягають:

особи, які здійснюють постійний догляд за непрацездатними батьками або дружиною/чоловіком або за дітьми з інвалідністю або неповнолітніми дітьми без іншого законного опікуна;

особи з обмеженими фізичними можливостями, зокрема, громадяни, які мають інвалідність I, II або III групи та особи з тимчасовими або постійними медичними протипоказаннями до військової служби;

багатодітні батьки, зокрема, чоловіки та жінки, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років;

особи, які навчаються, зокрема, студенти денної форми навчання закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, а також аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі;

педагогічні та наукові працівники, зокрема, працівники закладів освіти, які працюють на постійній основі не менш ніж на 0,75 ставки та наукові співробітники, які працюють у наукових установах на постійній основі;

особи, які працюють у критично важливих галузях, зокрема, працівники підприємств оборонно-промислового комплексу, а також енергетичної, транспортної та комунальної інфраструктури;

депутати та державні службовці;

працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, які займають критично важливі посади;

особи, які мають відстрочку від призову за сімейними обставинами або за станом здоров'я;

медичні працівники, які надають невідкладну медичну допомогу;

особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу.

Для отримання відстрочки від мобілізації громадянин повинен надати відповідні документи, що підтверджують його право на відстрочку — відповідні медичні довідки, свідоцтва про народження дітей, документи про навчання тощо. Після розгляду документів приймається рішення про надання відстрочки або звільнення від призову.

Раніше в Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, що військовозобов’язані громадяни України зобов’язані особисто звернутися до ТЦК для оформлення відстрочки. А от за порушення правил військового обліку можуть покарати.