Пі Дідді звинувачують у спробі вбивства: деталі

Скандальний репер начебто намагався скинути дівчину із 17 поверху. Браяна Бонголан вимагає 10 мільйонів доларів як компенсацію за емоційний стрес.

Модельєрка Браяна "Бана" Бонголан звинувачує Пі Дідді у спробі вбивства. Про це пише Rolling Stone.

За словами жінки, скандальний репер начебто намагався скинути її із 17 поверху. Браяна вимагає 10 мільйонів доларів як компенсацію за тривалий емоційний стрес.

Постраждала познайомилася з Шоном Комбсом (справжні імʼя та прізвище репера) через його колишню дівчину Кессі Вентуру. Дівчата зблизилися у 2014 році, коли працювали в ювелірному магазині Лос-Анджелеса. До 2018 року Бонголан працювала дизайнеркою над кількома проєктами Пі Дідді і його продюсерської компанії. За цей час дівчина неодноразово помічала синці на тілі та обличчі Кессі, а одного разу навіть стала свідком сварки, під час якої репер кинув у Вентуру кухонний ніж.

Згодом скандальний Пі Дідді почав погрожувати і самій Браяні.

"Я чортів диявол. Ти не уявляєш, що я можу з тобою зробити. Я можу тебе вбити", — сказав одного разу він дівчині.

Одного разу репер ледь не вбив Браяну, коли сварився з Кессі.

Уночі 26 вересня 2016 року Пі Дідді з гучними криками почав ломитися в лос-анджелеську квартиру Вентури, де в цю ніч також ночували Браяна і її подруга. Кессі в цей момент начебто перебувала під впливом седативних речовин, тому подруга сказала їй піти до ванни. Сама Браяна побігла на балкон, де репер її наздогнав та ледь не скинув із 17-го поверху.

Пі Дідді Фото: Getty Images

Зрештою дівчину врятувала сама Кессі: вона вибігла на балкон і зупинила свого бойфренда, сказавши, що у квартирі перебувають свідки.

Нагадаємо, телефон Пі Дідді продали на чорному ринку.

Також Фокус писав про те, що Шону Комбсу знову відмовили у звільненні під заставу.