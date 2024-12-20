"Сто лет одиночества" от Netflix: как критики оценили самую долгожданную экранизацию

Критики отмечают филигранную работу команды сериала, которой удалось экранизировать одно из самых сложных для киноадаптации произведений в мировой литературе.

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Адаптация "Сто лет одиночества" от Netflix дебютировала с первыми восемью эпизодами 16-серийного сериала в жанре магического реализма, перенося на экран монументальный роман Габриэля Гарсиа Маркеса. Эта испаноязычная драма, основанная на литературном шедевре 1967 года автора, лауреата Нобелевской премии, уже получила широкое признание. Правда, за последние несколько дней рейтинг шоу снизился с абсолютных 100% до 84% на Rotten Tomatoes. Фокус собрал отзывы критиков на долгожданную экранизацию культового произведения.

По мнению Арамида Тинубу из Variety, "Сто лет одиночества" является одной из самых точных экранизаций за последние годы, поскольку сериал изысканно детализирован и пронизан замысловатым символизмом.

"Монументальное начинание, которое раскрывает каждый слой романа Маркеса, сериал иногда кажется немного плотным, позволяя каждой последовательности выходить наружу, даже когда это кажется болезненным или ненужным. Обуздание сюжета для современной телевизионной аудитории могло бы обеспечить более захватывающую адаптацию. Тем не менее, позволяя зрителям блуждать по истории, "Сто лет одиночества" представлено так, как его написал романист, с обилием деталей и глубоким красноречием", – пишет он в своей рецензии.

В свою очередь Карли Лейн из Collider считает, что испаноязычный сериал не только вдыхает новую жизнь в якобы неэкранизированный роман Маркеса, но и становится триумфом кинопроизводства благодаря потрясающей кинематографии и эпической истории, охватывающей несколько поколений злополучной семьи Буэндиа.

"Прежде всего, "Сто лет одиночества" Netflix столь же необычен с точки зрения визуальных эффектов, как и на уровне повествования. Благодаря усилиям Лопеса и Моры, а также операторов Марии Сарасвати и Пауло Переса, каждый кадр сериала имеет смысл и воздействие. Длительная пауза на лице полковника Аурелиано Буэндиа (Клаудио Катаньо), стоящего перед расстрельной командой, придает моменту больше веса, чем могла бы передать любая строка диалога", – говорится в обзоре.

Автор добавлят, что Netflix может смело добавлять этот сериал в копилку своих самых ошеломляюще успешных проектов:

"Маркес, возможно, сопротивлялся идее экранизации своего романа, но стороны, стоящие за этой телевизионной адаптацией, адаптировали это монументальное литературное произведение с очевидной заботой и аутентичностью — и создали нечто, что, как и его пронизанный магией исходный материал, в конечном итоге выдержит испытание временем в совершенно новой среде".

Economic Times отмечает, что "Сто лет одиночества" Netflix представляет собой золотой век адаптаций, став в один ряд с "Дюной", "Песочным человеком" и "Задачей трех тел". Эти проекты доказывают, что даже самые сложные повествования могут обрести новую жизнь на экране:

"Амбициозный размах адаптации может бросить вызов зрителям, не привыкшим к его разбросанному актерскому составу, нелинейной временной шкале и замысловатым темам. Тем не менее это путешествие стоит того, чтобы его предпринять. Просмотр его на языке оригинала с субтитрами сохраняет его подлинность и чтит его корни… Для тех, кто свято чтит роман Гарсиа Маркеса, эта адаптация предлагает свежий взгляд, сохраняя при этом душу оригинального произведения".

Дэниел Файнберг из The Hollywood Reporter признается, что сериал "Сто лет одиночества" захватывает и увлекает, требуя от зрителей полной поддержки — тем более с диалогами на испанском и различных местных диалектах, актерским составом, состоящим в основном из неизвестных колумбийских актеров (и съемочными площадками в Колумбии), ансамблем персонажей, разделяющих родословную и, возможно, полдюжины повторно используемых имен, и сюжетной линией, которая "одновременно растянута и интимно ограничена".

"Драма великолепно справляется с соблюдением изначального чувства магического реализма — нахождением чуда в банальном и вставкой банальности в чудесное", – резюмировал автор.

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