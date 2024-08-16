Кокаин и избиение девушки: что известно о скандале в королевской семье Норвегии

Первенец кронпринцессы Метте-Марит признался, что употреблял запрещенные вещества, после чего избил свою девушку. Мариус попросил прощения у монарших родственников.

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В королевской семье Норвегии вспыхнул громкий скандал: сына кронпринцессы Метте-Марит от ее предыдущих отношений Мариуса Борга Хейби обвинили в насилии над его девушкой. Об этом пишут норвежские СМИ.

27-летний юноша и 20-летняя Ребекка встречались около месяца, после чего Мариус напал на девушку в начале августа. Ребекка оказалась в больнице, где у нее диагностировали сотрясение мозга. 7 августа 2024 года состояние девушки стабилизировалось, и ее выписали. А старшего сына кронпринцессы Норвегии поместили в одиночную камеру.

Лишь спустя неделю юноша признал свою вину. В своем заявлении, которое Мариус Борг Хейби составил вместе с адвокатом и передал норвежскому телеканалу NRK, он признал, что употреблял наркотики, и попросил прощения у своей семьи и Ребекки.

"В минувшие выходные произошло то, чего никогда не должно было произойти. Я нанес телесные повреждения и сломал вещи в квартире в состоянии алкогольного и кокаинового опьянения после ссоры", — начал свое заявление 27-летний Мариус.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит с сыном Фото: Getty Images

В частности, сын кронпринцессы признался, что у него диагностировано несколько психических расстройств и он проходил лечение от наркотической зависимости.

"Употребление наркотиков и мои диагнозы не оправдывают того, что произошло в квартире в Фрогнери в ночь на воскресенье в минувшие выходные. Я хочу отвечать за свои поступки и буду честным с полицией", — подчеркнул юноша.

Мариус добавил, что Ребекка не заслужила такого отношения, а также чрезмерного внимания норвежских и иностранных СМИ, что мешает ей восстановиться сейчас.

Кроме того, в прессе писали, что в распоряжении полиции есть аудиозапись телефонного звонка сына принцессы Метте-Марит, который парень сделал уже после нападения. Мариус звонил Ребекке из королевской резиденции и угрожал сжечь ее имущество, если она не сделает, как он скажет.

Мариус Борг Хейби и его девушка

После инцидента почти сразу в прессе появилось фото с места происшествия. На снимке можно увидеть разбитую люстру и нож, воткнутый в стену.

Мариус Борг Хейб

Мариус живет со своей 50-летней матерью в ее официальной резиденции Скаугум в Аскере, неподалеку от Осло. Отцом старшего сына кронпринцессы Метте-Марит является осужденный преступник Мортен Борг. Парень не претендует на норвежский престол и ушел из общественной жизни в 2017 году, чтобы продолжить обучение в США. Его данные даже были удалены с официальной страницы королевской семьи Норвегии в сети.

Мать-одиночка Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хокона в соборе Осло 25 августа 2001 года и в этом браке родились двое детей — будущая королева принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус. На некоторых фото Мариус также появлялся с монаршими родственниками.

Королевская семья Норвегии Фото: Getty Images

Первенец жены будущего короля Норвегии увлекается водными видами спорта и мотоциклами, иногда публикуя фото- и видеоотчеты на своей странице в соцсети. Судя по его аккаунту, Мариус также очень любит животных.

Мариус Борг Хейб

Напомним, короля Норвегии госпитализировали в Малайзии.

Также Фокус писал о пасхальной открытке королевской семьи Норвегии.