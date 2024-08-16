Кокаїн та побиття дівчини: що відомо про скандал у королівській родині Норвегії
Первісток кронпринцеси Метте-Маріт зізнався, що вживав заборонені речовини, після чого побив свою дівчину. Маріус попросив вибачення в монарших родичів.
У королівській родині Норвегії спалахнув гучний скандал: сина кронпринцеси Метте-Маріт від її попередніх стосунків Маріуса Борга Хейбі звинуватили в насильстві над його дівчиною. Про це пишуть норвезькі ЗМІ.
27-річний юнак та 20-річна Ребекка зустрічалися близько місяця, після чого Маріус напав на дівчину на початку серпня. Ребекка опинилася в лікарні, де в неї діагностували струс мозку. 7 серпня 2024 стан дівчини стабілізувався, і її виписали. А старшого сина кронпринцеси Норвегії помістили в одиночну камеру.
Лише через тиждень юнак визнав свою провину. У своїй заяві, яку Маріус Борг Хейбі склав разом з адвокатом і передав норвезькому телеканалу NRK, він визнав, що вживав наркотики, і попросив вибачення у своєї родини та Ребекки.
"У минулі вихідні сталося те, чого ніколи не мало статися. Я завдав тілесних пошкоджень та зламав речі у квартирі у стані алкогольного та кокаїнового сп’яніння після сварки", — почав свою заяву 27-річний Маріус.
Зокрема, син кронпринцеси зізнався, що в нього діагностовано кілька психічних розладів і він проходив лікування від наркотичної залежності.
"Вживання наркотиків та мої діагнози не виправдовують того, що сталося у квартирі у Фрогнері в ніч проти неділі минулими вихідними. Я хочу відповідати за свої вчинки і буду чесним із поліцією", — наголосив юнак.
Маріус додав, що Ребекка не заслужила такого ставлення, а також надмірної уваги норвезьких та іноземних ЗМІ, що заважає їй відновитися наразі.
Крім того, у пресі писали, що в розпорядженні поліції є аудіозапис телефонного дзвінка сина принцеси Метте-Маріт, який хлопець зробив уже після нападу. Маріус дзвонив Ребецці з королівської резиденції та погрожував спалити її майно, якщо вона не зробить, як він скаже.
Після інциденту майже одразу у пресі зʼявилося фото з місця події. На знімку можна побачити розбиту люстру та ніж, встромлений у стіну.
Маріус живе зі своєю 50-річною матір'ю в її офіційній резиденції Скаугум в Аскері, неподалік від Осло. Батьком старшого сина кронпринцеси Метте-Маріт є засуджений злочинець Мортен Борг. Хлопець не претендує на норвезький престол і пішов із суспільного життя у 2017 році, щоб продовжити навчання у США. Його дані навіть було видалено з офіційної сторінки королівської родини Норвегії в мережі..
Мати-одиначка Метте-Маріт вийшла заміж за кронпринца Гокона в соборі Осло 25 серпня 2001 року і в цьому шлюбі народилися двоє дітей — майбутня королева принцеса Інгрід Александра і принц Сверре Магнус. На деяких фото Маріус також зʼявлявся з монаршими родичами.
Первісток дружини майбутнього короля Норвегії захоплюється водними видами спорту та мотоциклами, іноді публікуючи фото- і відеозвіти на своїй сторінці в соцмережі. Судячи з його акаунту, Маріус також дуже любить тварин.
Нагадаємо, короля Норвегії госпіталізували в Малайзії.
Також Фокус писав про великодню листівку королівської родини Норвегії.